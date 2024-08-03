СК проверит данные об избиении полицией участника боев на Украине

В МВД заявили, что в городе Инте приехавший на вызов полицейский применил силу к мужчине, который «вел себя агрессивно, хватался за форменную одежду сотрудника и отталкивал его»

Фото: Никита Попов / РБК

В городе Инте в Коми приехавший на вызов полицейский применил физическую силу к мужчине, который «вел себя агрессивно, хватался за форменную одежду сотрудника и отталкивал его», сообщили в пресс-службе МВД по республике. Телеграм-канал «Коми — это Ж» опубликовал видео, на котором полицейский тащит по земле мужчину без одной ноги, у него окровавлено лицо. Канал пишет, что был избит одноногий участник военных действий на Украине. Соседи вызвали полицию из-за шумного празднования по случаю возвращения мужчины.

Как заявили в МВД, 14 июля поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Морозова мужчина избивает женщину. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 30-летнего местного жителя «с внешними признаками алкогольного опьянения». «Законные требования полицейского прекратить противоправные действия злоумышленник проигнорировал и набросился на сотрудника», — сообщили в ведомстве. Полицейский применил силу, мужчину доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. «В настоящее время собранные материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — добавили там.

В региональном управлении СК изданию «Подъем» сказали, что начата проверка. «Дадим оценку как действиям граждан, которые участвовали в этом инциденте, так и сотрудников полиции на предмет законности применения ими физической силы», — заявили там.

В декабре прошлого года СК сообщал о завершении расследования уголовного дела против жителей Забайкалья Сергея Пискарева, Владислава Александрова, Ивана Зырянова, Анастасии Чертковой и Евгения Голятина, которые обвиняются в избиении участника боевых действий на Украине.

По версии следствия, в ночь на 5 августа прошлого года на центральной площади в селе Нерчинский Завод Зырянов и Пискарев «публично негативно высказывались в отношении двух комиссованных участников специальной военной операции». Те пытались избежать конфликта и покинули площадь, отправившись в соседний населенный пункт. Однако обвиняемые при пособничестве Чертковой стали их преследовать на двух автомобилях. Догнав, они перегородили им дорогу и несколько раз протаранили машину, а также разбили стекла и проткнули ножом шины. Затем фигуранты избили одного из мужчин и сорвали с груди награды за участие в боях на Украине. Один из обвиняемых, Голятин, силой удерживал второго мужчину, который хотел помочь приятелю. «В зависимости от роли каждого они обвиняются в дискредитации Вооруженных сил РФ и добровольческих формирований, умышленном причинении легкого вреда здоровью, пособничестве в указанных преступлениях, а также умышленном повреждении имущества», — заявлял СК.