Итальянский депутат предупредил о риске для ЕС из-за «наркотика-зомби»

Фентанил может стать причиной «черной чумы» в Европе, если не пресечь его распространение, обратился евродепутат к Брюсселю. Эксперты прежде сообщали об угрозе от этого наркотика и для россиян

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Синтетический опиоид фентанил, известный также как «наркотик-зомби», стал неконтролируемым бедствием в США и может распространиться в Европе, заявил в обращении к Еврокомиссии депутат Европарламента от Европейской партии консерваторов и реформаторов (ECR) Паоло Инсельвини.

Эта партия в основном состоит из правых евроскептиков и занимает 83 из 720 мест в Европарламенте.

«Учитывая, что фентанил дешев и становится все более доступным на нашем континенте, он может стать новой «черной чумой» в Европе», — предположил депутат.

Он попросил Еврокомиссию рассказать, как планируется бороться с распространением наркотика, будут ли приниматься меры по сокращению его использования даже в медицинских целях и какими методами планируется информировать европейцев об опасности фентанила.

Фентанил и его аналоги — сильнодействующие синтетические опиоиды. Часто их продают под видом героина и отпускаемых по рецепту лекарств, что усугубляет риск передозировки и связанных с этим несчастных случаев с летальным исходом. Это сильнейший опиоид из доступных для медицинского использования людьми, его действие примерно в 100 раз сильнее морфина. Врачи используют фентанил при лечении сильной боли (например, при онкологических болезнях) и для анестезии. Более 150 человек в день умирают от фентанила и других опиоидов, сообщал Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

В Евросоюзе принимают меры, чтобы не допустить распространения фентанила. В 2021 году в Европе уничтожили более 430 подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков.

«Когда я разговаривала с госсекретарем [США Энтони] Блинкеном, он так высказался по поводу синтетических наркотиков: «Либо это проблема, которая у вас есть, о которой вы не знаете, либо это проблема, которая у вас возникнет», — рассказала комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон. Она пояснила, что Вашингтон призывает Европу бороться с зачатками этой проблемы, «чтобы у других не было таких проблем, как у них».

В США встревожены ростом смертности от фентанила. Как выяснил Bloomberg, восемь из десяти жителей колеблющихся штатов назвали фентанил более важной проблемой, чем вопрос абортов, изменения климата, конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

«Угроза для России точно такая же, как и для США — в этом году будет наверняка достигнут успех в производстве высококачественного фентанила с использованием химических прекурсоров из Азии. Фентанил — причина почти половины всех смертей от передозировки», — сказал «Российской газете» президент российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов в 2021 году. МВД затем заверило, что сейчас массового употребления фентанила в России нет.