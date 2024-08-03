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Aerosmith отменила прощальный тур из-за проблем со связками у Тайлера

Группа отменила прощальный тур, который начала в мае 2023 года. Музыканты отыграли три концерта, но в сентябре стало известно, что Стивен Тайлер повредил голосовые связки. Полное восстановление голоса невозможно, заявили в группе
Стивен Тайлер
Стивен Тайлер (Фото: Lisa Lake / Getty Images)

Американская рок-группа Aerosmith объявила в соцсети X, что больше не будет гастролировать.

Музыканты отменили свой прощальный тур Peace Out, который анонсировали в мае 2023 года. Они успели отыграть три концерта.

В сентябре стало известно, что фронтмен Стивен Тайлер повредил голосовые связки, после чего группа отложила оставшиеся концерты в рамках тура до следующего года. «К сожалению, травма голоса Стивена оказалась более серьезной, чем предполагалось изначально. Его врач подтвердил, что помимо повреждения голосовых связок он травмировал гортань», — заявили тогда в Aerosmith. В ноябре Тайлер сообщил, что поправляется.

В апреле этого года группа объявила, что возобновит тур в сентябре в Питтсбурге (штат Пенсильвания) и завершит его в феврале 2025 года в Буффало (штат Нью-Йорк).

«Мы всегда хотели поразить вас своим выступлением. Как вы знаете, голос Стивена — инструмент, не похожий ни на один другой. Он провел месяцы, неустанно работая над тем, чтобы восстановить голос», — говорится в заявлении группы в X. Однако полностью восстановить связки невозможно, поэтому Aerosmith приняла «душераздирающее и сложное, но необходимое решение уйти с гастрольной сцены», заявили там.

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Музыканты попросили фанатов включать их музыку «громко, сейчас и всегда» и мечтать. «Вы воплотили наши мечты в реальность», — подчеркнули они.

Хард-рок группа Aerosmith входит в список журнала Rolling Stone самых величайших музыкантов всех времен. Ее создали в 1970 году в Бостоне вокалист Стивен Тайлер, гитарист Джо Перри, басист Том Хэмилтон и барабанщик Джои Крамер, позже к ним присоединился гитарист Брэд Уитфорд. Aerosmith записала 15 альбомов. Она четыре раза выигрывала премию «Грэмми» — в 1991 году за песню Janie's Got a Gun, в 1994 году за Livin' on the Edge, в 1995 году за композицию Crazy и в 1999 году — за Pink. Музыканты включены в Зал славы рок-н-ролла.

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Елена Чернышова
Aerosmith гастроли прощальный тур
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