Aerosmith анонсировала прощальный тур после 50 лет на сцене

История Aerosmith, исполнителей I Don't Want To Miss A Thing, началась в 1970-х в Бостоне — теперь в этом городе будет одна из остановок в прощальном концертном туре группы. Всего запланировано около 40 выступлений в США и Канаде

Группа Aerosmith (Фото: Aerosmith / Twitter)

Американская рок-группа Aerosmith начинает свой прощальный тур 2 сентября с выступления в Филадельфии.

«Спустя 50 лет, 10 мировых турне и выступления перед более чем 100 миллионами поклонников... Пришло время сделать последний рывок!», — говорится в сообщении группы в Twitter.

На сайте Aerosmith уже появилось расписание концертов. Запланировано 40 выступлений в США и Канаде, финальное пройдет в Монреале 26 января следующего года. Один из концертов пройдет в Бостоне, где в 1970-х началась история группы.

В туре примут участие фронтмен Стивен Тайлер (75 лет), гитаристы Джо Перри (72 года) и Брэд Уитфорд (71 год) и бас-гитарист Том Хэмилтон (71 год). Барабанщик Джоуи Крамер (72 года), отметила группа, не присоединится к выступлениям, «чтобы полностью сосредоточиться на своей семье и здоровье», передает CNN. На разогреве будет выступать группа Black Crowes.

Aerosmith — исполнители песен I don't want to miss a thing, Dream on, Crazy. Группа — обладатель четырех премий «Грэмми» 1991 года, 1994-го, 1995-го и 1999-го, отмечает CBS.