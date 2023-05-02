Aerosmith анонсировала прощальный тур после 50 лет на сцене

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 88,37 (-1,83) Инвестиции, 28 апр, 16:15 Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 80,51 (-1,05) Инвестиции, 28 апр, 16:15
Военные сообщили об остановке прорыва танков в ходе спецоперации Политика, 04:15
Шольц заявил, что у Украины нет права атаковать территорию России Политика, 04:12
США отменят COVID-ограничения на въезд для иностранцев Общество, 03:48
Дуров опубликовал вторую за год фотографию с цитатой Общество, 03:10
Минобороны заявило об эвакуации из Судана 200 россиян и граждан стран СНГ Политика, 03:09
Как идет подготовка к коронации Карла III. Фотогалерея Политика, 03:07 
Aerosmith анонсировала прощальный тур после 50 лет на сцене Общество, 02:43
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
В Белом доме заявили об осведомленности о миссии Ватикана по Украине Политика, 01:49
Блинкен заявил о «нерегулярных» контактах с Москвой по обмену заключенных Политика, 01:41
SANA сообщило о погибшем военном при ударе Израиля по Алеппо Политика, 01:24
Приднестровье ответило на призывы Молдавии вывести миротворцев России Политика, 01:18
Погоня полиции в Феодосии за машиной. Видео Общество, 00:40
«РИА Новости» узнало о вывозе 203 человек из Судана посольством России Общество, 00:34
У 25% опрошенных РБК россиян есть карты для оплат за рубежом. Инфографика Финансы, 00:10
Общество ,  
0 

Aerosmith анонсировала прощальный тур после 50 лет на сцене

Американская рок-группа Aerosmith анонсировала прощальный тур после 50 лет на сцене
История Aerosmith, исполнителей I Don't Want To Miss A Thing, началась в 1970-х в Бостоне — теперь в этом городе будет одна из остановок в прощальном концертном туре группы. Всего запланировано около 40 выступлений в США и Канаде
Группа Aerosmith
Группа Aerosmith (Фото: Aerosmith / Twitter)

Американская рок-группа Aerosmith начинает свой прощальный тур 2 сентября с выступления в Филадельфии.

«Спустя 50 лет, 10 мировых турне и выступления перед более чем 100 миллионами поклонников... Пришло время сделать последний рывок!», — говорится в сообщении группы в Twitter.

На сайте Aerosmith уже появилось расписание концертов. Запланировано 40 выступлений в США и Канаде, финальное пройдет в Монреале 26 января следующего года. Один из концертов пройдет в Бостоне, где в 1970-х началась история группы.

В туре примут участие фронтмен Стивен Тайлер (75 лет), гитаристы Джо Перри (72 года) и Брэд Уитфорд (71 год) и бас-гитарист Том Хэмилтон (71 год). Барабанщик Джоуи Крамер (72 года), отметила группа, не присоединится к выступлениям, «чтобы полностью сосредоточиться на своей семье и здоровье», передает CNN. На разогреве будет выступать группа Black Crowes.

Aerosmith — исполнители песен I don't want to miss a thing, Dream on, Crazy. Группа — обладатель четырех премий «Грэмми» 1991 года, 1994-го, 1995-го и 1999-го, отмечает CBS.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Aerosmith рок-группа прощальный тур
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter