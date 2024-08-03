Смертник подорвал себя на пляже у отеля в Сомали
Террорист-смертник совершил самоподрыв на пляже Лидо у отелей Beach View и Piscatore в столице Сомали, Могадишо, сообщают местные издания Garowe Online и Baidoa Online в X.
По их данным, при взрыве погибли десятки человек, Garowe пишет о 20, а Baidoa Online — о 30 погибших.
Портал Shabelle Media со ссылкой на очевидцев пишет, что атаку осуществили четверо террористов. По его данным, взрыв прогремел около 19:30 по местному времени, когда на пляже было много людей.
Все издания пишут, что после взрыва поблизости началась стрельба. По данным Shabelle Media. они звучали внутри одного из отелей.
Baidoa Online сообщает, что к месту отправили множество машин скорой помощи, на пляже есть раненые.
Ответственность за атаку взяла на себя радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов», запрещенная в России террористическая организация), базирующаяся в Сомали, отмечает Baidoa Online.
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