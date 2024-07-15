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В Сомали пятеро погибли при взрыве у кафе, где показывали Евро-2024

Пять человек погибли, еще 20 пострадали в результате взрыва у кафе в столице Сомали — городе Могадишо, где транслировали финал чемпионата Европы по футболу, сообщает SONNA со ссылкой на полицию.

Как уточняет агентство, причиной стал припаркованный рядом заминированный террористами автомобиль. Взрыв произошел у популярной кофейни Top Coffee. Shabelle Media Network отмечает, что полицейские и спасатели продолжают работать на месте инцидента.

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В финале Евро-2024 сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 2:1, забив решающий гол на 86-й минуте. Сборная Испании в рекордный — четвертый — раз стала победителем чемпионата Европы. Король Великобритании Карл III поддержал сборную страны, отметив, что выход в финал — большое достижение.

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Сомали взрыв теракт Евро-2024
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