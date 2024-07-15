В Сомали пятеро погибли при взрыве у кафе, где показывали Евро-2024
Пять человек погибли, еще 20 пострадали в результате взрыва у кафе в столице Сомали — городе Могадишо, где транслировали финал чемпионата Европы по футболу, сообщает SONNA со ссылкой на полицию.
Как уточняет агентство, причиной стал припаркованный рядом заминированный террористами автомобиль. Взрыв произошел у популярной кофейни Top Coffee. Shabelle Media Network отмечает, что полицейские и спасатели продолжают работать на месте инцидента.
В финале Евро-2024 сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 2:1, забив решающий гол на 86-й минуте. Сборная Испании в рекордный — четвертый — раз стала победителем чемпионата Европы. Король Великобритании Карл III поддержал сборную страны, отметив, что выход в финал — большое достижение.
Российский ракетный комплекс нанес удар по эшелону ВСУ. Видео
Лукашенко поручил отвести белорусские войска от границы с Украиной
В Индии устроили свадьбу на $600 млн с Клинтон, дочкой Трампа и Бибером. Видео
Зеленский выступит перед европейскими лидерами во дворце Бленхейм. Подробности
Покушение на Трампа. Что известно к этому часу – в Telegram РБК
Новый президент Ирана рассказал о своем отношении к России
Трамп выступил с заявлением после покушения
Кадры с Трампом сразу после стрельбы
Конор Макгрегор сообщил, что сделал ставку на испанцев и спрогнозировал счет
Покушение на Трампа попало на видео
Журналисты подали в суд на OpenAI за использование своих текстов