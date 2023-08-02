В Уфе мужчина с гранатой перекрыл трассу

В Уфе мужчина с гранатой вышел на шоссе, полиция перекрыла движение

Мужчина — военнослужащий-доброволец, которого везли на экспертизу по делу о самовольном оставлении части. Он сумел вырваться и требует закрыть дело, с ним идут переговоры

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В Уфе мужчина вышел на Нагаевское шоссе, достал предмет, похожий на гранату, и стал угрожать ее взорвать, сообщает РБК Башкортостан. Движение на трассе перекрыли, на место приехали силовики, саперы, а также машина скорой помощи.

По данным телеграм-канала Baza, мужчине 39 лет, он — военнослужащий-доброволец, против которого завели дело о самовольном оставлении части (ст. 337 УК, до десяти лет лишения свободы). Канал, а также местное издание «Горобзор» пишут, что его везли на следственные действия (по данным Baza, речь о судебно-следственной экспертизе), но мужчина сумел вырваться и стал угрожать оружием. Он требует закрыть уголовное дело.

«Уфа Онлайн» передает, что мужчина сейчас находится на автозаправке «Лукойл», с ним идут переговоры.

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«Информация пока уточняется», — заявили РБК в пресс-службе МВД Башкирии.

Как пишет «Уфа Онлайн», шоссе перекрыли возле деревень Нагаево и Зинино, закрыто 6 км дороги. Водителей шазворачивают на трассу М-5, некоторые стоят в пробке больше часа. Автомобилисты предполагают, что шоссе будет закрыто до вечера, передает «Горобзор» (время в Уфе на два часа опережает московское).