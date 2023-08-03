Ориентир на Москву: как столица стала мегаполисом здорового образа жизни

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Москва за последние 15 лет превратилась в мегаполис с комфортной средой для активного и здорового образа жизни, заявила 2 августа в ходе выступления на пленарном заседании III Международного конгресса Urban Health заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она привела в пример удобную для активной жизни инфраструктуру города, управленческие решения, способствующие формированию полезных привычек, а также трансформацию системы здравоохранения. Другие участники заседания также утверждают, что Москва сегодня воплощает собой пример для других городов.

«Давайте вернемся на 15 лет назад и вспомним, какой была Москва. Она всегда была ярким, интересным мегаполисом, в который стремились все. Столица могла предложить рестораны, фитнес-клубы, другие развлечения, хотя двери к активному и насыщенному образу жизни были открыты пропорционально финансовым возможностям человека. Но даже они, финансовые возможности, не давали людям целостного, комфортного и удобного для жизни города. Все сферы городского хозяйства за эти 15 лет сильно изменились, и город стал большой, удобной и комфортной средой вне зависимости от уровня вашего дохода», — констатировала заммэра.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, принимавшая участие в пленарном заседании, подтверждает большие перемены в Москве с приоритетом на здоровье ее жителей. «Изменилась политика города, она стала более ориентирована на здоровье людей, чтобы каждое решение в Москве принималось, исходя из оценки для здоровья людей. Именно это происходит», — заявила Попова.

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Больше двигаться

«Я скажу три слова: московские набережные, парки и улицы. И я уверена, что у каждого перед глазами проносятся приятные картинки», — заметила в своем выступлении вице-мэр столицы. Создается среда, которая сама по себе меняет паттерны поведения человека и невольно побуждает людей более активно двигаться, говорит Ракова: «Каждому из нас хочется выйти в парк, на улицу, на набережную, чтобы просто походить, поездить на велосипеде, на роликах, на самокатах». Город стал дружелюбен к новой мобильности, а необходимая инфраструктура для комфортной и активной жизни в городе создана, добавила заммэра.

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Кроме того, власти Москвы создают различные организационные структуры, которые мотивируют людей активнее пользоваться этой инфраструктурой. В качестве примера Ракова привела проект «Московское долголетие», который уже тиражируется в другие города и страны. Участниками проекта стали более 500 тыс. московских пенсионеров, что делает их жизнь ярче, активнее и, как следствие, здоровее, констатирует вице-мэр: «Недолго нам осталось ждать, когда средняя продолжительность жизни в Москве превысит 80 лет». По состоянию на конец 2022 года этот показатель составляет в российской столице без малого 78 лет.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, также принимавшая участие в пленарном заседании, подчеркнула, что здоровый образ жизни должен при этом быть и легким образом жизни: «Это значит, что вся окружающая среда — инфраструктура, социальная жизнь, экология — должны позволять человеку вести именно такой образ жизни».

Еще один участник заседания — первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева соглашается, что любое социально ориентированное общество обязано и должно брать на себя ответственность за то, чтобы создавать такие условия, в которых человек может мотивироваться на здоровый образ жизни и сохранять свое здоровье.

Формировать здоровые привычки

Особым вкладом в здоровье населения Ракова называет решение федерального правительства от 2013 года — запрет на курение в общественных местах. «Прошло десять лет. У нас никто нигде не курит. У нас нигде не пахнет сигаретным дымом», — обращает внимание вице-мэр столицы. При этом она отметила, что не каждая страна мира смогла не просто решить эту задачу, но иногда даже попросту себе ее поставить.

Формирование привычки правильно питаться — еще один приоритет Москвы. Речь идет о новых подходах к питанию детей в школах. «Если говорить про пищевые привычки, то формировать их нужно с детства. Здесь мы проводит огромную работу с Роспотребнадзором. Мы пытаемся сделать так, чтобы школьное питание было полезным, разнообразным и одновременно вкусным», — объясняет Ракова, называя подобные шаги «инвестициями в будущее».

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Помимо этого, Москва уделяет особое внимание вопросам вакцинации и формированию популяционного иммунитета. «Большие мегаполисы с точки зрения инфекционных заболеваний должны иметь популяционный иммунитет», — замечает вице-мэр. Она уточнила, что город проводит масштабную персонифицированную кампанию с родителями-антипрививочниками: «Какие только дискуссии мы с ними ни ведем, какие только слова для каждой мамы не подбираем, чтобы объяснить, что это точно неправильно, что двигаться надо в другом направлении». Кроме того, отметила заммэра, в городе на ковидном опыте «четко, незаметно и, главное, качественно» совместно с Роспотребнадзором выстроена работа с такими инфекциями, как корь, менингит, грипп, и другими.

«Москва была наиболее готова к ситуации, с которой мир столкнулся в 2020 году, и стала флагманом для всех регионов страны, — отмечает глава Роспотребнадзора. — Москва прошла [период пандемии коронавируса] лучше всех остальных столиц мира с аналогичным уровнем и плотностью населения. Это вопрос реагирования на угрозу. Москва максимально была готова — в плане цифровых сервисов, в помощи людям, в выстраивании логистики».

Город помогает следить за здоровьем

В своем выступлении на пленарном заседании конгресса Urban Health Ракова напомнила о распространенном мнении, что «мы, русские, не любим ходить в больницы, откладывая такие визиты до последнего». Заммэра уверена, что эту проблему следует решать созданием таких условий, при которых люди могли бы легко, быстро и эффективно проверить свое здоровье, а также повышением уровня доверия к городской медицине, стирая негативный опыт от столкновения с неэффективной и равнодушной медицинской системой.

«Все ли мы, как государство, сделали для того, чтобы люди могли легко, быстро и эффективно проверить свое здоровье? Сформировали ли мы уровень доверия между населением и государственной системой здравоохранения, который позволяет нам легко прийти в больницу и не тянуть до последнего, потому что мы не имеем негативного опыта общения с неэффективной и равнодушной медицинской системой? Исходя из этих двух вопросов мы и строим всю систему развития медицинской помощи в Москве», — подчеркнула заместитель мэра столицы.

Она привела в пример масштабную программу капитального ремонта столичных поликлиник: «Создавая медицинские мощности, мы меняем представление о медицинских объектах, стирая негативный опыт прошлого. <…> Когда вы заходите, это больше напоминает отель 3–4 звезды, но никак не больницу». Помимо этого, вице-мэр напомнила про внедрение в московское здравоохранение новых стандартов и технологий, пересмотр организационных процессов работы, изменение форматов коммуникации между врачами и пациентами, а также привлечение сотрудников МФЦ с их клиентским сервисом, уже завоевавших доверие у населения. Кроме того, Москва реализует проект проактивного диспансерного наблюдения, который охватывает более 1 млн москвичей с хроническими заболеваниями.

Новый комплекс ИКБ №1 (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

«Все проекты, которые мы реализуем, бьют в одну цель — изменение паттерна поведения, снятие психологических барьеров и выстраивание доверия между медицинской системой и жителями Москвы», — заключила Ракова.

Здравоохранение Москвы стало качественнее, доступнее, соглашается Татьяна Яковлева из ФМБА: «Сколько поликлиник, центров строится, новые технологии, искусственный интеллект. Москва — лидер в стране. И очень бы хотелось, чтобы это все пошло по нашим регионам».

«Москва в самом деле лучший и самый здоровый город Земли», — констатировала на заседании глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, Москва становится флагманом развития городов: «Смотрят на Москву и развиваются».