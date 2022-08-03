Бывший худрук МХАТа Бояков анонсировал открытие своего театра

«Эстетической линией» нового театра, который откроется в усадьба Салтыковых-Чертковых на Мясницкой, станет «сочетание поиска и служения традиции, сегодняшних авторов и классики»

Эдуард Бояков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Бывший художественный руководитель Московского художественного академического театра (МХАТ) им. Горького Эдуард Бояков сообщил в своем Telegram, что запускает театральный проект и объявил набор сотрудников.

«Это будет театр, который продолжит дело театра «Практика» (каким я его создавал), дело «Политеатра», наших мхатовских премьер (прежде всего «Лавра»), наших театральных проектов на фестивалях «Традиция», «Новая драма», «Текстура» и других», — написал он.

По словам Боякова, «эстетическая линия» нового театра будет заключаться в «сочетании поиска и служения традиции, сегодняшних авторов и классики, образовательных технологий и мультижанровости». «Я убежден в плодотворности и актуальности идей традиционализма, я убежден, что православная культура может быть современной, живой, обращенной и к молодежи и к старшим поколениям», — заявил он, добавив, что считает священными понятия веры, родины, семьи и дружбы.

Журналистка Наталья Лосева ранее написала, что театр Боякова откроется в усадьба Салтыковых-Чертковых на Мясницкой улице в Москве.

О планах открыть новый театр Бояков рассказывал еще в декабре 2021 года, тогда он называл среди возможных партнеров бывших попечителей МХАТа — группу УГМК и «Институт культурной политики». Также, со слов худрука, обсуждалось участие в проекте МТС.

Бояков руководил МХАТом им. Горького с декабря 2018-го по ноябрь 2021 года. Объявляя об уходе с должности, он сообщил, что заявление об увольнении ему предложил написать новый генеральный директор Владимир Кехман. «Озвученная Кехманом причина — мое отношение к [экс-худруку и бывшему директору театра Татьяне] Дорониной», — сказал экс-худрук театра. Бояков согласился на увольнение, несмотря на то что у него был пятилетний контракт. Доронина просила уволить Боякова еще летом 2021 года.

