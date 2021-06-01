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Политика ,  
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США продали иранскую нефть с захваченного возле ОАЭ танкера за $110 млн

По данным AP, танкер Achilleas был задержан в феврале у побережья Фуджейры, а затем доставлен в Техас. Власти США посчитали, что Иран пытался доставить нефть в Китай, замаскировав груз
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

США продали иранскую нефть с танкера, который был задержан в начале года у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на судебные документы.

Танкер Achilleas, шедший под флагом Либерии, был задержан в феврале у побережья портового города Фуджейра. Согласно документам, нефть с него была изъята на основании законов США о борьбе с терроризмом. Как отмечает агентство, американские власти посчитали, что Корпус стражей исламской революции (КСИР), признанный в США террористической организацией, пытался использовать танкер для доставки нефти в Китай с целью дальнейшей продажи.

Прокуроры утверждают, что грузоотправители пытались замаскировать груз, обозначив его как «легкая нефть Басры» из соседнего Ирака.

США второй раз за 30 лет импортировали нефть и нефтепродукты из Ирана
Экономика
Фото:Etienne Laurent / EPA / ТАСС

Как сообщает агентство, правительство США доставило танкер в Хьюстон, штат Техас. Позднее чуть более 2 млн барр. нефти, находившихся на борту Achilleas, было продано за $110 млн (примерно по $55 за барр.). «Деньги будут храниться на условном депонировании на время судебного разбирательства», — говорится в публикации.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, отвечая на вопрос о продаже партии иранской нефти, заявил, что не знает никаких подробностей. «Со времен бывшего президента США Билла Клинтона нефть не закупалась в Иране из-за их законов», — сказал он.

Агентство отмечает, что, согласно данным Управления энергетической информации (EIA), в октябре прошлого года США импортировали 1,1 млн барр. иранской нефти — вероятно, в результате «аналогичного изъятия».

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Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
танкер США продажа нефти Иран
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