Собянин расширил перечень бесплатных лекарств и их получателей

Пациенты, страдающие ревматизмом и болезнью Бехтерева, смогут бесплатно получить иммунодепрессанты, а люди с глаукомой и катарактой — препараты от повышенного внутриглазного давления

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Власти Москвы расширили список лекарств, которые отпускаются бесплатно по рецептам врачей, и категории получателей. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.

Согласно документу, лица с ревматизмом, ревматоидным артритом, системной красной волчанкой и болезнью Бехтерева имеют право на бесплатные иммунодепрессанты. Пациенты с глаукомой и катарактой смогут получить препараты для лечения повышенного внутриглазного давления.

Несовершеннолетних детей при диагностике первичного иммунодефицита бесплатно обеспечат иммуноглобулинами. Ранее препарат на безвозмездной основе могли получить только пациенты с инвалидностью или гематологическими заболеваниями.

Как заявили в мэрии, на эти цели будет тратиться около 87 млн руб. из бюджета в год.