Собянин расширил перечень бесплатных лекарств и их получателей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 72,87 (-0,14) Инвестиции, 13:47
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 86,56 (-0,21) Инвестиции, 13:47
Путин отметил железную волю выигравшего Олимпиаду борца Евлоева Спорт, 19:30 Издатель книги «Люди Путина» извинился перед Фридманом и Авеном Общество, 19:25 Выезжай за рамки: как внедорожник создал новую философию РБК и Volkswagen, 19:21 ФСБ заявила о попытке эстонского консула узнать планы России в Арктике Политика, 19:11 В Петербурге начнут реконструкцию в порту на фоне обсуждения его переноса Бизнес, 19:07 Муж Тимановской заявил об обращении администрации Лукашенко к ее матери Спорт, 19:06 Сбербанк снизил ипотечные ставки на дорогие новостройки Недвижимость, 18:59 Врачи назвали вид терапии для избежания тромбоза у перенесших COVID-19 Общество, 18:57 Победа в борьбе и потеря лидера в легкой атлетике. Итоги 11-го дня Игр Спорт, 18:56 Расходы, закрывающие и кешбэк: как грамотно организовать деловые поездки РБК и Smartway, 18:56 Риелторы назвали районы Подмосковья с самыми дешевыми дачами Недвижимость, 18:54 Акции Robinhood выросли почти на 20% и превысили цену размещения Инвестиции, 18:51 Магнус Карлсен не смог выйти в финал Кубка мира по шахматам в Сочи Спорт, 18:49 Собянин расширил перечень бесплатных лекарств и их получателей Общество, 18:48
Общество ,  
0 

Собянин расширил перечень бесплатных лекарств и их получателей

Пациенты, страдающие ревматизмом и болезнью Бехтерева, смогут бесплатно получить иммунодепрессанты, а люди с глаукомой и катарактой — препараты от повышенного внутриглазного давления
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Власти Москвы расширили список лекарств, которые отпускаются бесплатно по рецептам врачей, и категории получателей. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.

Согласно документу, лица с ревматизмом, ревматоидным артритом, системной красной волчанкой и болезнью Бехтерева имеют право на бесплатные иммунодепрессанты. Пациенты с глаукомой и катарактой смогут получить препараты для лечения повышенного внутриглазного давления.

Несовершеннолетних детей при диагностике первичного иммунодефицита бесплатно обеспечат иммуноглобулинами. Ранее препарат на безвозмездной основе могли получить только пациенты с инвалидностью или гематологическими заболеваниями.

Как заявили в мэрии, на эти цели будет тратиться около 87 млн руб. из бюджета в год.

Минздрав разрешил больницам использовать лекарства от благотворителей
Общество
Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»

Страдающие ревматизмом, болезнью Бехтерева и системной красной волчанкой и ранее могли получать бесплатные лекарства, речь идет о препаратах, предназначенных для лечения некоторых симптомов. В их числе — стероидные гормоны, цитостатики, препараты коллоидного золота, противовоспалительные нестероидные препараты, антибиотики, антигистаминные препараты и другие.

Препараты для лечения некоторых симптомов бесплатно представляют также людям с туберкулезом, сифилисом, хроническими урологическими заболеваниями, тяжелой формой бруцеллеза, болезнью Адиссона и другими заболеваниями, поясняется на сайте мэрии Москвы. Все лекарства бесплатно могут получить пациенты со СПИДом и ВИЧ-инфекцией, онкологическими заболеваниями, диабетом, психическими заболеваниями, болезнью Гоше, муковисцидозом и др.

Читайте на РБК Pro
«Виноватого ищи в зеркале»: 20 правил создателя сырков «Б.Ю. Александров» 5 млн рублей и 7 лет тюрьмы: преднамеренное банкротство стало «больнее» «Превратил ложь в $20 млрд»: взлет и падение «главного конкурента Tesla» Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

Лекарство можно получить только по рецепту врача. Обращаться нужно в те медицинские организации (городские больницы, поликлиники, диспансеры), в которых медики имеют право выписывать льготные рецепты.

Также бесплатные препараты могут получить льготные категории, например инвалиды первой, второй и третьей группы, ветераны, пострадавшие от воздействия радиации, труженики тыла и т.д.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
бесплатные лекарства мэрия Сергей Собянин
Материалы по теме
ФАС исключила рост цен на жизненно важные лекарства
Общество
Госзакупки лекарств от COVID выросли в четыре раза за год
Общество
Аналитики заявили о падении производства лекарств в России почти на 10%
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter