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Минздрав разрешил больницам использовать лекарства от благотворителей

Министерство внесло изменения в правила ОМС, согласно которым медорганизации без угрозы штрафов смогут использовать в стационарах препараты, купленные пациентами или сторонними организациями, в том числе благотворительными фондами
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Медицинские учреждения смогут при лечении больных в стационарах использовать препараты, приобретенные самими пациентами либо «иной организацией, действующей в интересах пациента». Об этом говорится в приказе Минздрава, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

Ведомство внесло изменения в правила обязательного медицинского страхования. Министерство представило проект документа в июне. Как говорится в пояснительной записке, он позволит благотворительным фондам «предоставлять пациентам дорогостоящие лекарственные препараты для оказания им медицинской помощи в стационарных условиях».

Теперь пациенты смогут использовать лекарства, переданные благотворителями или купленные за счет средств федерального бюджета по программе «14 высокозатратных нозологий» и региональных бюджетов, отмечает «Коммерсантъ». Ранее медучреждения должны были использовать для лечения в стационарах больниц только препараты, приобретенные собственными аптеками, в противном случае им грозил штраф. Его размер в отношении больницы составлял 50% стоимости за каждый случай оказания медицинской помощи в подобных обстоятельствах, заявил медицинский адвокат Алексей Горяинов.

Союз пациентов предупредил о возможной нехватке дорогих лекарств
Общество
Фото:Евгений Козырев / РИА Новости

Пациенты, которые проходят лечение в стационарах по ОМС, обеспечиваются лекарствами из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В начале лета 2021-го вступили в силу новые правила, согласно которым у Федерального фонда обязательного медстрахования (ФФОМС) появилось право сократить финансирование или вовсе отказаться оплачивать государственным клиникам стационарную медпомощь пациентам, лечащимся своими препаратами.

В ФФОМС заявляли «Коммерсанту», что ограничения введены для того, чтобы исключить двойное финансирование лекарственного обеспечения из средств фонда и иных источников. В июне фонд пообещал, что внесет правки в новый порядок контроля медпомощи, чтобы избежать неоднозначной трактовки пункта приказа, вызвавшего негативную реакцию пациентов и благотворителей.

По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия Жулева, вопрос легализации применения личных препаратов пациента в стационарах стоял давно и «очень остро», проблема актуальна, например, для больных с онкогематологией и рассеянным склерозом. Жулев добавил, что возникало противоречие: с одной стороны, в фонде ОМС не хватает средств, с другой — «обрубаются» пути применения лекарств из альтернативных источников.

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Как сообщила директор Фонда борьбы с лейкемией Анастасия Кафланова, в прошлом году организация закупила препараты на сумму более чем 21 млн руб., в том числе лекарства для пациентов стационаров. «Некоторых лекарств нет в аптеках, некоторые входят в перечень ЖНВЛП, но по другому заболеванию, получить его бесплатно человек не может», — отметила она.

На запрет использовать препараты, приобретенные благотворительными фондами, обращал внимание трансплантолог Михаил Каабак из Национального медицинского иссле­довательского центра здоровья детей. По его словам, в конце апреля руководство центра выпустило распоряжение, не позволяющее врачам применять в терапии лекарства, минуя аптеку. Запрет на применение таких лекарств делал невозможным безопасное лечение детей, говорил он «Медвестнику». Этим Каабак объяснил увольнение из учреждения в мае.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минздрав ОМС лекарства жизненно необходимые препараты пациенты благотворительный фонд
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