Минздрав разрешил больницам использовать лекарства от благотворителей

Министерство внесло изменения в правила ОМС, согласно которым медорганизации без угрозы штрафов смогут использовать в стационарах препараты, купленные пациентами или сторонними организациями, в том числе благотворительными фондами

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Медицинские учреждения смогут при лечении больных в стационарах использовать препараты, приобретенные самими пациентами либо «иной организацией, действующей в интересах пациента». Об этом говорится в приказе Минздрава, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

Ведомство внесло изменения в правила обязательного медицинского страхования. Министерство представило проект документа в июне. Как говорится в пояснительной записке, он позволит благотворительным фондам «предоставлять пациентам дорогостоящие лекарственные препараты для оказания им медицинской помощи в стационарных условиях».

Теперь пациенты смогут использовать лекарства, переданные благотворителями или купленные за счет средств федерального бюджета по программе «14 высокозатратных нозологий» и региональных бюджетов, отмечает «Коммерсантъ». Ранее медучреждения должны были использовать для лечения в стационарах больниц только препараты, приобретенные собственными аптеками, в противном случае им грозил штраф. Его размер в отношении больницы составлял 50% стоимости за каждый случай оказания медицинской помощи в подобных обстоятельствах, заявил медицинский адвокат Алексей Горяинов.

Пациенты, которые проходят лечение в стационарах по ОМС, обеспечиваются лекарствами из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В начале лета 2021-го вступили в силу новые правила, согласно которым у Федерального фонда обязательного медстрахования (ФФОМС) появилось право сократить финансирование или вовсе отказаться оплачивать государственным клиникам стационарную медпомощь пациентам, лечащимся своими препаратами.