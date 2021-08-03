СК завел дело из-за санатория «Российского Красного Креста»

Экс-главу РКК Раису Лукутцову проверяют на предмет попытки мошенничества в особо крупном размере по делу, связанному с продажей зданий подмосковного санатория «Дружба» по заниженной цене

Раиса Лукутцова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Следственные органы расследуют уголовное дело в отношении руководства общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (РКК). Об этом говорится в заявлении председателя московского городского отделения РКК, адвоката Игоря Трунова, которое он подал на имя главы СК Александра Бастрыкина (есть у РБК). В ответе следователей на обращение Трунова (также есть у РБК) говорится, что сведения «о совершенном преступлении <...> проверяются следственным путем в рамках расследуемого уголовного дела». В имеющемся у РБК письме за подписью члена президиума РКК Ольги Бурановой, адресованном представителям региональных отделений, членам президиума и членам правления организации, также говорится, что дело расследуется.

Из заявления Трунова следует, что в 2008 году руководство РКК создало ООО «РКК-Дружба», учредителем которого была на тот момент председатель РКК Раиса Лукутцова (в РКК заявили РБК, что она уже не руководит организацией). В уставный капитал этой компании был записан санаторий РКК «Дружба». Затем последовала серия перерегистраций собственников, и должностные лица РКК «фактически стали собственниками санатория», пишет Трунов.

Как утверждает Трунов в своем заявлении, владельцем санатория является ООО «Дружба». На сегодняшний день единственный оставшийся учредитель ООО «РКК-Дружба» владеет только 32% доли в уставном капитале этой компании. Два других учредителя, как утверждается в заявлении на имя Бастрыкина, обанкрочены и «исчезли».

«Дорогостоящее имущество и оборудование санатория при попустительстве и непосредственном участии руководства РКК разворовано. На сегодняшний день санаторий «Дружба» фактически прекратил свое существование как учреждение «Российского Красного Креста» и незаконно, путем совершения противоправных действий, завуалированных под хозяйственную деятельность, выбыл из собственности «Российского Красного Креста», — говорится в его письме.