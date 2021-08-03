СК завел дело из-за санатория «Российского Красного Креста»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 72,87 (-0,14) Инвестиции, 13:47
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 86,56 (-0,21) Инвестиции, 13:47
Путин отметил железную волю выигравшего Олимпиаду борца Евлоева Спорт, 19:30 Издатель книги «Люди Путина» извинился перед Фридманом и Авеном Общество, 19:25 Выезжай за рамки: как внедорожник создал новую философию РБК и Volkswagen, 19:21 ФСБ заявила о попытке эстонского консула узнать планы России в Арктике Политика, 19:11 В Петербурге начнут реконструкцию в порту на фоне обсуждения его переноса Бизнес, 19:07 Муж Тимановской заявил об обращении администрации Лукашенко к ее матери Спорт, 19:06 Сбербанк снизил ипотечные ставки на дорогие новостройки Недвижимость, 18:59 Врачи назвали вид терапии для избежания тромбоза у перенесших COVID-19 Общество, 18:57 Победа в борьбе и потеря лидера в легкой атлетике. Итоги 11-го дня Игр Спорт, 18:56 Расходы, закрывающие и кешбэк: как грамотно организовать деловые поездки РБК и Smartway, 18:56 Риелторы назвали районы Подмосковья с самыми дешевыми дачами Недвижимость, 18:54 Акции Robinhood выросли почти на 20% и превысили цену размещения Инвестиции, 18:51 Магнус Карлсен не смог выйти в финал Кубка мира по шахматам в Сочи Спорт, 18:49 Собянин расширил перечень бесплатных лекарств и их получателей Общество, 18:48
Общество ,  
0 

СК завел дело из-за санатория «Российского Красного Креста»

Экс-главу РКК Раису Лукутцову проверяют на предмет попытки мошенничества в особо крупном размере по делу, связанному с продажей зданий подмосковного санатория «Дружба» по заниженной цене
Раиса Лукутцова
Раиса Лукутцова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Следственные органы расследуют уголовное дело в отношении руководства общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (РКК). Об этом говорится в заявлении председателя московского городского отделения РКК, адвоката Игоря Трунова, которое он подал на имя главы СК Александра Бастрыкина (есть у РБК). В ответе следователей на обращение Трунова (также есть у РБК) говорится, что сведения «о совершенном преступлении <...> проверяются следственным путем в рамках расследуемого уголовного дела». В имеющемся у РБК письме за подписью члена президиума РКК Ольги Бурановой, адресованном представителям региональных отделений, членам президиума и членам правления организации, также говорится, что дело расследуется.

Из заявления Трунова следует, что в 2008 году руководство РКК создало ООО «РКК-Дружба», учредителем которого была на тот момент председатель РКК Раиса Лукутцова (в РКК заявили РБК, что она уже не руководит организацией). В уставный капитал этой компании был записан санаторий РКК «Дружба». Затем последовала серия перерегистраций собственников, и должностные лица РКК «фактически стали собственниками санатория», пишет Трунов.

Как утверждает Трунов в своем заявлении, владельцем санатория является ООО «Дружба». На сегодняшний день единственный оставшийся учредитель ООО «РКК-Дружба» владеет только 32% доли в уставном капитале этой компании. Два других учредителя, как утверждается в заявлении на имя Бастрыкина, обанкрочены и «исчезли».

«Дорогостоящее имущество и оборудование санатория при попустительстве и непосредственном участии руководства РКК разворовано. На сегодняшний день санаторий «Дружба» фактически прекратил свое существование как учреждение «Российского Красного Креста» и незаконно, путем совершения противоправных действий, завуалированных под хозяйственную деятельность, выбыл из собственности «Российского Красного Креста», — говорится в его письме.

Санаторий «Дружба» расположен в лесном массиве на берегу Клязьминского водохранилища в 8 км от МКАД по Дмитровскому шоссе в районе поселка Троицкого. Учреждение предназначено для отдыха и реабилитации отдыхающих с заболеваниями общетерапевтического профиля.

Автор обращения считает, что руководство РКК совершило покушение на мошенничество в особо крупном размере. В отношении Лукутцовой возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере, говорится в письме главы московского отделения РКК. Лукутцова пообещала другому лицу, что после банкротства санатория «обеспечит продажу зданий <...> по заниженной стоимости», и требовала за это взятку в размере 65 млн руб., говорится в письме за подписью Бурановой.

Трунов пишет, что Лукутцова была задержана в мае этого года с поличным при получении взятки 30 млн руб., а сотрудники РКК дали на нее «изобличающие показания».

Читайте на РБК Pro
«Виноватого ищи в зеркале»: 20 правил создателя сырков «Б.Ю. Александров» 5 млн рублей и 7 лет тюрьмы: преднамеренное банкротство стало «больнее» «Превратил ложь в $20 млрд»: взлет и падение «главного конкурента Tesla» Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

«Прошу вас взять на особый контроль расследование данного преступления», — пишет Трунов Бастрыкину.

«Речь идет о бывшем руководителе РКК, которая сложила свои полномочия в апреле 2021 года. Конкретную информацию о следственных действиях лучше уточнить в Следственном комитете, это вопрос по их компетенции. На данный момент Организация осуществляет работу в штатном режиме», — сообщили РБК в пресс-службе организации.

Лукутцова заявила «РИА Новости», что ничего не знает о проверках Следственного комитета, следователи с ней не связывались.

Авторы
Мария Бондаренко Мария Бондаренко, Любовь Порываева Любовь Порываева
"Российский Красный Крест" Следственный комитет уголовное дело
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter