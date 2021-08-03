Эксперты оценили долю антипрививочников среди отличников и троечников

Те, кто хорошо учился в школе, больше склонны делать прививку, чем троечники. С ухудшением качества оценок в школьных аттестатах граждан увеличивается число противников прививок

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Чаще всего те, кто отказывается делать прививку, имели в школьном аттестате тройки, показал опрос сервиса SuperJob (есть у РБК). Среди бывших школьных медалистов на треть больше привитых, чем среди бывших троечников.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. россиян, имеющих аттестат об окончании школы. Исследование проводилось с 22 по 23 июля, в нем приняли участие жители 481 населенного пункта из всех округов России.

Среди тех, кто окончил школу с золотой или серебряной медалью (для этого нужно, чтобы в аттестате почти все оценки были «Отлично»), самая большая доля тех, кто уже сделал прививку, — 46%. Тех, кто говорит, что не делал прививку и не планирует, среди них всего 25%. Чем хуже оценки в школьном аттестате, тем ниже доля провакцинированных — среди тех, у кого были в основном пятерки, но не было медали, вакцинацию прошли 40% (нет и не планируют — 32%), среди хорошистов уже сделавших укол больше трети — 36% (33% не будут делать прививку). Меньше всего привитых среди троечников — 34%. Это единственная группа, в которой доля антипрививочников превышает число тех, кто сделал прививку, — 39%. При этом 27% из них говорят, что пока не делали прививку, но все же намерены пройти вакцинацию.

Организаторы опроса отмечают также гендерную разницу. Среди мужчин с разной успеваемостью в школе вакцинированных больше, чем среди женщин с аналогичной успеваемостью. Так, среди мужчин, окончивших школу с золотой или серебряной медалью, привились 54%, среди женщин-медалисток — 41%. Среди мужчин — бывших троечников привились 35%, среди женщин — 31%. Группа, в которой больше всего принципиально не желающих вакцинации, — женщины с тройками в аттестате (48%).