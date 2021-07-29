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Экономика ,  
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В России за полгода снизились пенсии в реальном выражении

Фото: Георгий Абашвили / РБК
Фото: Георгий Абашвили / РБК

Средний размер назначенных пенсий в июне вырос на 5,6% по сравнению с июнем 2020 года, однако в реальном выражении в первой половине года пенсии снизились.Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«В июне 2021 года средний размер назначенных пенсий составил 15 822 рубля и по сравнению с июнем 2020 года увеличился на 5,6%», — говорится в документе.

Так, в июне 2020 года средний размер назначенных пенсий составлял 14 978 руб.

Пенсионный фонд рассказал о доплатах и прожиточном минимуме пенсионеров
Общество
Фото:Роман Пименов / ТАСС

В то же время в январе реальный размер назначенных пенсий показал рост на 0,4% к январю 2020 года. Однако затем он начал снижаться: в феврале — на 0,1%, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, в июне — на 0,8%.

Росстат сообщал, что рост потребительских цен в России в июне достиг 6,5% год к году,

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) сообщило, что главам Минтруда, Минфина и Минэкономразвития России поручили проработать индексацию пенсий для работающих пенсионеров для включения в бюджет 2022 года.

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В Пенсионном фонде 21 июля заявили РБК, что с 2022 года для назначения социальной доплаты к пенсии от пенсионеров больше не потребуется подавать заявления и предоставлять какую-либо информацию.

Федеральная или региональная соцдоплата предусмотрена для неработающих пенсионеров, у которых общая сумма доходов не дотягивает до величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в его регионе.

   

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