В России за полгода снизились пенсии в реальном выражении

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Средний размер назначенных пенсий в июне вырос на 5,6% по сравнению с июнем 2020 года, однако в реальном выражении в первой половине года пенсии снизились.Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«В июне 2021 года средний размер назначенных пенсий составил 15 822 рубля и по сравнению с июнем 2020 года увеличился на 5,6%», — говорится в документе.

Так, в июне 2020 года средний размер назначенных пенсий составлял 14 978 руб.

В то же время в январе реальный размер назначенных пенсий показал рост на 0,4% к январю 2020 года. Однако затем он начал снижаться: в феврале — на 0,1%, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, в июне — на 0,8%.