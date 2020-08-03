СМИ сообщили о продаже в Сети данных 1 млн российских автомобилистов

Эксперты считают, что потенциальными покупателями базы данных могут быть угонщики и мошенники. Предполагается, что данные ушли из страховой компании

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

На одном из форумов, специализирующихся на продаже баз данных, 24 июля на продажу выставили файлы, содержащие информацию об автовладельцах из Москвы и Подмосковья. Как сообщает «Коммерсантъ», в общей сложности злоумышленники просят за эти данные около $1500.

По данным издания, в выставленных на продажу файлах содержатся имена автовладельцев, свидетельства о регистрации их автомобилей и номера ПТС, государственные регистрационные номера. Ее объем — около 1 млн записей.

По мнению основателя DeviceLock, продавцом базы может быть инсайдер в крупной страховой компании. По его словам, сочетание представленных в файлах данных позволяет предположить, что базу изначально создавали для продажи страховых полисов.

Партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов считает, что потенциальными покупателями базы могут быть мошенники, получающие информацию при помощи психологических уловок. Использовать ее могут и угонщики. Например, наличие VIN позволяет получить данные об установленной на автомобиле сигнализации.

В конце июня в даркнете появилась база с данными нескольких миллионов пользователей Telegram. Среди похищенной информации были номера телефонов и уникальные идентификаторы пользователей. В пресс-службе мессенджера РБК тогда сообщили, что более 80% данных были собраны до середины 2019 года, до того, как компания приняла дополнительные меры по защите пользователей. Большая часть базы данных содержит уже неактуальные сведения, уточнили в компании.



Через несколько дней в интернет утекли данные о 5 млн студентов и сотрудников онлайн-школы по обучению иностранным языкам Skyeng. База данных была выставлена на продажу, в ней содержалась информация о пользователях из стран СНГ. Около 270 тыс. записей были сделаны о пользователях из России.