Главу администрации президента КБР увезли из суда с инфарктом

Глава администрации президента Кабардино-Балкарии Владимир Жамборов, обвиняемый по делу о продаже здания филармонии в Нальчике, госпитализирован с инфарктом из здания Тверского суда Москвы.

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Суд должен был решить вопрос о продлении срока ареста чиновника, которого на заседание доставили из Бакулевской больницы, сообщает РСН. Защита В.Жамборова заявила, что будет ходатайствовать о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Ранее следствие предъявило обвинение в мошенничестве В.Жамборову, а также бывшему министру госимущества и земельных отношений республики Хабдульсаламу Лигидову и его бывшему заместителю Руслану Жамборову.

Следствие считает, что должностные лица совершили хищение государственного имущества. По устному распоряжению В.Жамборова заместитель министра по управлению госимуществом и земельными ресурсами КБР Р.Жамборов подготовил распоряжение об изъятии имущества ГУК "Кабардино-Балкарская государственная филармония" из оперативного управления Министерства культуры КБР в республиканскую казну.

Здание в историческом центре Нальчика площадью 600 кв. м и земельный участок, на котором оно находится, были безвозмездно переданы государственной компании "Торгсеть". Эта организация, приватизировав помещение и получив право собственности на земельный участок, в двухдневный срок без проведения аукциона продала здание местной предпринимательнице Мадине Хацуковой за 1 млн руб., а землю - за 125 тыс. руб. Кадастровая стоимость указанного участка составляла не менее 12 млн руб.