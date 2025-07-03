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Умер голливудский актер Майкл Мэдсен

Умер актер Майкл Мэдсен, сыгравший Мистера Блондина в «Бешеных псах»
Мэдсен известен и по другим фильмам Квентина Тарантино: «Убить Билла», «Омерзительная восьмерка», «Однажды в Голливуде». Он также снялся в фильме Ридли Скотта «Тельма и Луиза» и «Донни Браско» Майка Ньюэлла
Майкл Мэдсен
Майкл Мэдсен (Фото: Matteo Nardone / ZUMA / Global Look Press)

В возрасте 67 лет умер актер Майкл Мэдсен, сообщает NBC News. Он известен по фильмам Квентина Тарантино «Бешеные псы» (Виктор Вега, он же Мистер Блондин), «Убить Билла» (Бадд), «Омерзительная восьмерка» (Джо Гейдж), «Однажды в Голливуде» (шериф Хакетт).

Мэдсен скончался в четверг утром от остановки сердца, сообщил его менеджер Рон Смит.

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Как пишет TMZ, актер был найден без признаков жизни в своем доме в Малибу (Калифорния) рано утром в четверг. Правоохранительные органы рассматривают его смерть как естественную.

«За последние два года Майкл Мэдсен проделал невероятную работу с независимым кино, включая предстоящие фильмы Resurrection Road, Concessions и Cookbook for Southern Housewives, и с нетерпением ждал этой следующей главы в своей жизни», — сказали изданию его менеджеры.

Он также готовился выпустить новую книгу под названием Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems.

Мэдсен родился 25 сентября 1957 года в Чикаго. В кино он дебютировал в фильме «Военные игры» 1983 года. Среди его работ также роли в фильме Ридли Скотта «Тельма и Луиза» и «Донни Браско» Майка Ньюэлла. Мэдсен также сыграл в российском фильме «Скорый Москва — Россия» (2014).

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Теги
Елена Чернышова, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Голливуд актер Квентин Тарантино
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