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Умер выпустивший «Люди Икс» экс главный редактор Marvel Comics Джим Шутер

Джим Шутер
Джим Шутер (Фото: Gage Skidmore / Wikipedia)

Американский писатель и бывший главный редактор издательства Marvel Comics в 1980-х годах Джим Шутер скончался в возрасте 73 лет. Об этом в соцсети X сообщила пресс-служба компании Marvel.

«С глубокой скорбью сообщаем о смерти Джима Шутера, бывшего главного редактора», — говорится в сообщении.

Представители Marvel выразили соболезнования близким и поклонникам Шутера.

По информации журнала Forbes, писатель скончался после продолжительной борьбы с раком пищевода.

При руководстве Джима Шутера Marvel достигла значительного успеха благодаря комиксам, в том числе серии «Люди Икс», а также экспериментировала с новыми форматами, такими как графические романы и мини-сериалы.

Как пишет Forbes, стиль управления Шутера отличался строгими требованиями к творческим коллективам, что порой вызывало конфликты. В 1987 году после смены владельца Marvel он был уволен, частично из-за разногласий по вопросам редакционной независимости и выплат роялти.

После ухода из Marvel Шутер основал несколько новых издательств, включая Valiant Comics. В последние десятилетия он оставался активен в индустрии, выступал на конференциях и вел блог об истории комиксов.

Вклад Шутера в индустрию комиксов признан несколькими поколениями художников и читателей по всему миру.

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Плугина Ирина
Marvel смерть комиксы США
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