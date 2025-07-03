КС разъяснил порядок выплат родителям погибших призывников
Конституционный суд России разъяснил, когда должна назначаться ежемесячная выплата родителям военнослужащих по призыву, погибших или умерших от военной травмы. Компенсация назначается со дня возникновения права на нее, а не со дня подачи заявления, пояснил суд. Об этом говорится в сообщении КС.
В КС обратилась жительница Чувашии Анна Андреева, мать призывника, умершего 6 октября 1995 года от военной травмы. Женщина не знала, что в 2012 году вступил в силу закон «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», предоставляющий ей право на получение выплаты после смерти сына. Об этом она узнала только в 2021 году и обратилась за ежемесячной компенсацией. Ей назначили эту выплату с даты обращения.
Узнав, что родители других погибших военнослужащих получают компенсацию не со дня обращения за ней, а со дня вступления в силу закона, Андреева обратилась в суд за выплатой за предыдущие годы, с 2012 года по декабрь 2021-го, но ей отказали. Суд решил, что «процедура назначения этой компенсации носит заявительный характер и данная выплата может быть назначена только со дня обращения за ней». Жительница Чувашии оспорила решение в КС.
«Предоставление такого права [на ежемесячную выплату] с момента гибели военнослужащего, но не ранее даты вступления в силу вышеуказанного закона независимо от момента обращения с заявлением о назначении компенсации согласуется с целями социальной защиты семьи военнослужащего. Кроме того, буквальный смысл п. 18 правил не препятствует обеспечению данной выплаты в полном объеме, как это предусмотрено законом», — постановил Конституционный суд.
Согласно п. 18 Правил выплаты ежемесячной денежной компенсации, она «назначается со дня возникновения права на нее, но не ранее чем с 1 января 2012 года и выплачивается в размерах, действовавших на соответствующий год».
Выплата членам семьи военнослужащего, умершего на военной службе, рассчитывается исходя из размера компенсации для инвалида I группы — 24 076,96 руб. на 2025 год.
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