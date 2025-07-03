КС разъяснил порядок выплат родителям погибших призывников

Ежемесячная выплата родителям военнослужащих по призыву, погибших или умерших от военной травмы, назначается со дня возникновения права на нее, а не со дня подачи заявления, пояснил КС

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Конституционный суд России разъяснил, когда должна назначаться ежемесячная выплата родителям военнослужащих по призыву, погибших или умерших от военной травмы. Компенсация назначается со дня возникновения права на нее, а не со дня подачи заявления, пояснил суд. Об этом говорится в сообщении КС.

В КС обратилась жительница Чувашии Анна Андреева, мать призывника, умершего 6 октября 1995 года от военной травмы. Женщина не знала, что в 2012 году вступил в силу закон «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», предоставляющий ей право на получение выплаты после смерти сына. Об этом она узнала только в 2021 году и обратилась за ежемесячной компенсацией. Ей назначили эту выплату с даты обращения.

Узнав, что родители других погибших военнослужащих получают компенсацию не со дня обращения за ней, а со дня вступления в силу закона, Андреева обратилась в суд за выплатой за предыдущие годы, с 2012 года по декабрь 2021-го, но ей отказали. Суд решил, что «процедура назначения этой компенсации носит заявительный характер и данная выплата может быть назначена только со дня обращения за ней». Жительница Чувашии оспорила решение в КС.

«Предоставление такого права [на ежемесячную выплату] с момента гибели военнослужащего, но не ранее даты вступления в силу вышеуказанного закона независимо от момента обращения с заявлением о назначении компенсации согласуется с целями социальной защиты семьи военнослужащего. Кроме того, буквальный смысл п. 18 правил не препятствует обеспечению данной выплаты в полном объеме, как это предусмотрено законом», — постановил Конституционный суд.

Согласно п. 18 Правил выплаты ежемесячной денежной компенсации, она «назначается со дня возникновения права на нее, но не ранее чем с 1 января 2012 года и выплачивается в размерах, действовавших на соответствующий год».

Выплата членам семьи военнослужащего, умершего на военной службе, рассчитывается исходя из размера компенсации для инвалида I группы — 24 076,96 руб. на 2025 год.