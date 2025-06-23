 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Участник военной операции через суд добился выплаты за второе ранение

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Власти Орловской области отказались предоставить участнику специальной военной операции выплату за второе ранение, полученное в ходе боевых действий, сообщает Новодеревеньковский районный суд Орловской области.

Как следует из материалов дела, ранее военнослужащий уже получил компенсацию за первое ранение. А когда вернулся с фронта с новой раной, в областной центре социальной защиты населения сослались на «повторность обращения» и заявили, что вторая компенсация ему не положена.

Несмотря на объяснения мужчины, что речь шла о двух разных травмах, чиновники продолжили настаивать, что мера социальной поддержки предоставляется однократно независимо от степени тяжести полученного ранения.

Военный обратился в суд, который встал на его сторону и признал действия чиновников незаконными. Согласно постановлению, социальная защита обязана выплатить бойцу компенсацию за второе ранение.

Житель Горловки получил ранение при взрыве мины «Колокольчик»
Политика
Фото:Дарья Широкова / РБК

Военнослужащим не всегда удается без проблем получить положенные выплаты.

Например, в мае 2025 года в Калининском административном округе Тюмени 15 граждан — участников спецоперации и члены их семей не смогли получить положенные выплаты на сумму около 20 млн руб.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Александра Озерова
Военная операция на Украине участники боевых действий выплаты ранение Орловская область
Материалы по теме
В Башкирии снизят выплаты подписавшим контракт на участие в спецоперации
Политика
На Ямале снизили размер выплаты для добровольцев на спецоперацию
Политика
Путин продлил выплаты детям пропавших без вести военных
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
Умер трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов Общество, 17:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:15
Участник военной операции через суд добился выплаты за второе ранение Политика, 17:05
Reuters узнал о возможной ответной атаке Ирана в течение двух дней Политика, 17:02
СБУ рассказала, как на Зеленского готовили покушение с FPV-дроном Политика, 17:01
СК завершил расследование теракта в «Крокусе» и назвал Украину заказчиком Общество, 17:00
Аналитики посчитали краткосрочным рост доллара после атаки США на Иран Инвестиции, 16:51
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Fox узнал о планах Трампа пропустить начало саммита НАТО в Гааге Политика, 16:44
Сербия остановила экспорт боеприпасов Политика, 16:42
Эксперты ПМЭФ назвали ключевые факторы для развития МСП в России Отрасли, 16:33
Павлюченкова отыграла шесть матчболов на турнире в Англии и победила Спорт, 16:26
«ПДС — это финтех-продукт»: Т-Банк о будущем долгосрочных сбережений Quote, 16:21
ПСБ рассказал о значении платформы «Содружество» в сфере финбезопастности Пресс-релиз, 16:20
В Москве автоматизировали передачу средств от капремонта на реновацию Город, 16:19