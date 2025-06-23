Участник военной операции через суд добился выплаты за второе ранение
Власти Орловской области отказались предоставить участнику специальной военной операции выплату за второе ранение, полученное в ходе боевых действий, сообщает Новодеревеньковский районный суд Орловской области.
Как следует из материалов дела, ранее военнослужащий уже получил компенсацию за первое ранение. А когда вернулся с фронта с новой раной, в областной центре социальной защиты населения сослались на «повторность обращения» и заявили, что вторая компенсация ему не положена.
Несмотря на объяснения мужчины, что речь шла о двух разных травмах, чиновники продолжили настаивать, что мера социальной поддержки предоставляется однократно независимо от степени тяжести полученного ранения.
Военный обратился в суд, который встал на его сторону и признал действия чиновников незаконными. Согласно постановлению, социальная защита обязана выплатить бойцу компенсацию за второе ранение.
Военнослужащим не всегда удается без проблем получить положенные выплаты.
Например, в мае 2025 года в Калининском административном округе Тюмени 15 граждан — участников спецоперации и члены их семей не смогли получить положенные выплаты на сумму около 20 млн руб.
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