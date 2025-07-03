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В Котовске три человека погибли при пожаре на предприятии

Первышов: в Котовске три человека погибли при пожаре на предприятии
Причиной пожара, по предварительным данным, стало «нарушение технологических процессов», сообщили власти. Еще три человека пострадали, двоих госпитализировали

Три человека погибли, еще три пострадали при пожаре не предприятии в Котовске, сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов в телеграм-канале.

«Как доложил глава Котовска Алексей Плахотников, в ночь на 3 июля произошло возгорание на одном из предприятий города. По предварительным данным, причиной стало нарушение технологических процессов», — рассказал Первышов. По его словам, пожар оперативно локализовали.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Двое пострадавших госпитализированы.

В прошлый раз Первышов сообщал о пожаре в Котовске в середине июня, к возгоранию привело падение обломков сбитого беспилотника. Тогда, по данным Минобороны, над Тамбовской областью было уничтожено пять дронов.

Минувшей ночью, как рассказали в военном ведомстве, БПЛА были сбиты в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Курской областях и Крыму.

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