В Котовске три человека погибли при пожаре на предприятии
Три человека погибли, еще три пострадали при пожаре не предприятии в Котовске, сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов в телеграм-канале.
«Как доложил глава Котовска Алексей Плахотников, в ночь на 3 июля произошло возгорание на одном из предприятий города. По предварительным данным, причиной стало нарушение технологических процессов», — рассказал Первышов. По его словам, пожар оперативно локализовали.
Двое пострадавших госпитализированы.
В прошлый раз Первышов сообщал о пожаре в Котовске в середине июня, к возгоранию привело падение обломков сбитого беспилотника. Тогда, по данным Минобороны, над Тамбовской областью было уничтожено пять дронов.
Минувшей ночью, как рассказали в военном ведомстве, БПЛА были сбиты в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Курской областях и Крыму.
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