У берегов Бали затонул паром с более 60 человек на борту

Паром с 65 людьми на борту затонул примерно через 25 минут после отплытия вечером 2 июля. Найдены два тела и 20 выживших, многие из них были без сознания. Более 40 человек числятся пропавшими без вести

В Балийском проливе затонул паром KMP Tunu Pratama Jaya вечером 2 июля, сообщает CNN Indonesia. Судно, следовавшее по маршруту Кетапанг — Баньюванги — Гилиманук, затонуло примерно через 25 минут после отплытия.

По предварительным данным, на борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Также паром перевозил 22 автомобиля, в том числе 14 грузовиков.

Спасатели обнаружили четырех выживших пассажиров, которые эвакуировались с затонувшего судна на спасательной шлюпке. Начальник полиции Баньюванги Рама Самтама Путра позже сообщил, что были обнаружены два тела, еще 20 человек спасены, многие из них были без сознания «после многочасового дрейфа в неспокойных водах», передает Associated Press (AP). 43 человека остаются пропавшими без вести.

AP отмечает, что в поисках участвуют девять судов. Поиски продолжались в ночной темноте при волнах, которые достигали 2 м.