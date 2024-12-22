В ДР Конго 38 человек погибли и более 100 пропали после крушения парома

В Демократической Республике Конго перевернулся перегруженный паром, в результате погибли не менее 38 человек, еще более 100 пропали без вести, сообщает Associated Press (AP).

Крушение судна произошло вечером 20 декабря. Двадцать человек удалось спасти.

По словам Джозефа Джозефа Канголинголи, мэра горда Энжанд, пассажирами парома в основном были торговцы, возвращавшиеся домой на Рождество.

Несколькими днями ранее, 17 декабря, еще одна переполненная лодка перевернулась на реке в центральной части Конго, в результате чего погибли по меньшей мере 25 человек, включая детей, и десятки людей пропали без вести, написала тогда AP. Это стало четвертым крушением в текущем году в провинции Маи-Ндомбе — регионе, окруженном реками, где многие пользуются речным транспортом, отметило издание.

Чиновники часто предупреждали о перегрузке лодок и обещали наказать тех, кто нарушает меры безопасности на реках, однако в отдаленных районах многие люди не могут позволить себе ездить общественным транспортом на немногочисленных дорогах, пишет AP.