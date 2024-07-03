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Военная операция на Украине ,  
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Сыновья священника на суде отвергли обвинения в терроризме и госизмене

Сыновья священника в последнем слове отвергли обвинения в терроризме и госизмене
Сюжет
Военная операция на Украине
Трансляция заседания второго Западного окружного военного суда по делу сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексея, Иоанна и Тимофея (на экране)
Трансляция заседания второго Западного окружного военного суда по делу сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексея, Иоанна и Тимофея (на экране) (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Сыновья липецкого священника Игоря Ащеулова, обвиняемые в покушении на госизмену и участие в террористической организации, выступая с последним словом в суде, отказались считать себя изменниками и террористами, передает корреспондент РБК из Второго Западного окружного военного суда, где слушается дело.

В последнем слове старший брат Иоанн заявил, что пытался помешать действиям российского правительства [специальной военной операции]. Судья несколько раз прерывал его, указывая, что последнее слово не должно выходить за рамки предъявленных обвинений и что это «не перформанс подсудимого».

«Я не террорист, в моих деяниях нет ничего, что попадало бы под определение терроризма», — сказал на суде Иоанн.

Выступления двух других братьев — Алексея и Тимофея — были короткими и не прерывались судьей. Алексей Ащеулов заявил, что осуждает любую террористическую деятельность, а Тимофей — что не совершал ничего аморального.

Обвинение попросило приговорить каждого из братьев к 18 годам лишения свободы.

Братьев Ащеуловых задержали летом 2023 года в Курской области при попытке перейти границу для участия в боях на стороне Украины.

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Cыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексей, Иоанн и Тимофей

Всем им предъявили обвинения по ч. 3 ст. 30, ст. 275 Уголовного кодекса (покушение на госизмену), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322 (попытка незаконного пересечения границы группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (попытка участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической). Максимальное наказание по одной из них — 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, братья Ащеуловы решили перейти на сторону Украины в феврале 2023 года, «будучи противниками политического решения президента России о начале СВО». Они вступили в «Легион «Свобода России» (подразделение ВСУ, признано в России террористическим и запрещено), связались с координатором и обсудили переход границы.

В июле 2023 года братья вместе добрались до Рыльска (город в Курской области в 30 км от границы с Украиной). Перейти границу они не смогли и были задержаны пограничниками.

Священник Игорь Ащеулов стал известен после того, как в 2014 году из его семьи изъяли девятерых детей из-за плохих условий проживания. Их вернули родителям через две недели, после того как семье предоставили жилье на время ремонта ветхого дома.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
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