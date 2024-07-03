У экс-чиновницы ФНС потребовали изъять квартиры в Москве и миллионы

У бывшего замначальника инспекции ФНС № 15 и членов ее семьи нашли несколько квартир в Москве и больше 120 млн руб. В декларации она указала, что 52,5 млн руб. ее мужу «подарила» родственница

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Прокуратура в Москве попросила Гагаринский районный суд обратить в доход государства недвижимость бывшего заместителя начальника инспекции ФНС № 15 Елены Ишхановой, обвиняемой в получении взятки, и ее родственников, сообщается на сайте ведомства.

Надзорное ведомство требует изъять в пользу государства недвижимость, относительно которой «отсутствуют доказательства его приобретения в установленном законом порядке», а также взыскать сумму свыше 123,5 млн руб. — стоимость такого имущества, которое чиновница успела продать.

Ишханова, с 2003 года занимавшая различные должности в налоговых органах, задекларировала совокупный с супругом доход в размере более 75,2 млн руб. Однако ряд задекларированных доходов чиновницы и ее мужа прокуратура отказалась считать законными — в частности, речь идет о вырученных от продажи двух автомобилей и квартиры на улице Островитянова, а также о подаренных ее супругу средствах на общую сумму 52,5 млн руб.

Ведомство в ходе проверки установило, что Ишханова «фактически являлась владельцем значительного количества объектов имущества, полученных из не предусмотренных законом источников». Чтобы скрыть это, она приобретала и оформляла имущество на родственников. В частности, во время работы в ФНС Ишханова купила квартиры на улицах Вавилова и Островитянова, земельный участок в Московской области, а также автомобили BMW X5, Toyota Land Cruiser Prado, Lexus LX450d. При этом в качестве источника доходов, за счет которых была приобретена квартира на улице Вавилова, она указала в декларации деньги мужа, подаренные ему родственницей, а также ипотечные средства. Расходы бывшего замначальника ИФНС составили 42,8 млн руб. без учета ипотечных денег. Однако родственники Ишхановой и ее супруга не могли позволить себе покупать недвижимость и машины, а также дарить деньги. «Таким образом, законные доходы Ишхановой и ее родственников не соразмерны с расходами, превышающими 123,5 млн руб.», — пришли к выводу прокуроры.

Чиновнице предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Ее арестовали в апреле прошлого года.

По данным прокуратуры, Ишханова с сентября 2016 года по октябрь 2018-го, будучи начальником отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС № 28, в сговоре со старшим государственным налоговым инспектором отдела камеральных проверок № 6 (его имя не называется) получила взятки на общую сумму более 1,3 млн руб. «за непредоставление ею и ее соучастником сведений о фактическом отсутствии юридических лиц, регистрирующихся в заявленном взяткодателем адресе». Дело против соучастника Ишхановой выделено в отдельное производство, он находится в международном розыске. В январе этого года дело против чиновницы было передано в суд.