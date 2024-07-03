Экс-замгубернатора ЯНАО арестовали в Москве по делу о взятке

Андрей Воронов (Фото: yanao.ru)

Экс-заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Воронов отправлен под арест по делу о взятке, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

С осени 2020 года Воронов был мэром Нового Уренгоя, этим летом он ушел в отставку. Замглавой региона он был с 2018 по 2020 год.

«По версии следствия, Воронов, занимая должность заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг, в фактически принадлежащим его семье жилому дому за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и взаимосвязанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории ЯНАО», — сообщила пресс-служба.

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