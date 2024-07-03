 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Экс-чиновник Минфина по ХМАО получил пожизненный срок по делу об убийстве

Юрий Чекин
Юрий Чекин (Фото: МВД России)

Экс-руководителя контрольно-ревизионного управления Министерства финансов России по Югре Юрия Чекина приговорили к пожизненному заключению по делу об организации убийства прокурора региона Юрия Бедерина, сообщили в пресс-службе СК.

«Юрий Чекин признан виновным в посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование, подстрекательстве к убийству, мошенничестве, незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов», — говорится в сообщении.

Бывший чиновник будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

Материал дополняется

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 93,7 (-0,26) Инвестиции, 02 июл, 17:39 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,69) Инвестиции, 02 июл, 17:39
Курс биткоина снизился на фоне заявлений главы ФРС Крипто, 10:22
Рост есть, денег нет: как селлеру масштабировать бизнес на маркетплейсах Pro, 10:21
По всей Белгородской области объявили ракетную опасность Политика, 10:17
Экс-чиновник Минфина по ХМАО получил пожизненный срок по делу об убийстве Общество, 10:01
Троицкий округ стал первым в Москве по росту цен на новостройки Недвижимость, 10:00
Новый ИИ инженера Суцкевера. Что известно о проекте выходца из OpenAI Pro, 09:59
От ненависти до любви: как сотрудники принимают искусственный интеллект РБК и Millennium, 09:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Захарова назвала ширмой реакцию Украины на инициативу Орбана о мире Политика, 09:49
В Днепре и Запорожье прозвучали взрывы Политика, 09:46
Тревожность, самобичевание и чувство вины: что еще терзает достигаторов Pro, 09:41
Философия бренда и лояльные клиенты: интервью с CEO 12 STOREEZ Pro, 09:40
Руководители футбола в России обсудили американский вариант развития лиги Спорт, 09:31
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии Политика, 09:22
Дефицитные продажники: найти, приручить и не переплатить. Полный гайд Pro, 09:19