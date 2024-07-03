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Экс-чиновник Минфина по ХМАО получил пожизненный срок по делу об убийстве
Юрий Чекин
Экс-руководителя контрольно-ревизионного управления Министерства финансов России по Югре Юрия Чекина приговорили к пожизненному заключению по делу об организации убийства прокурора региона Юрия Бедерина, сообщили в пресс-службе СК.
«Юрий Чекин признан виновным в посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование, подстрекательстве к убийству, мошенничестве, незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов», — говорится в сообщении.
Бывший чиновник будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.
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