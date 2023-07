Продюсер «Нечто» и «Выпускника» Лоуренс Турман умер в 96 лет

Лоуренс Турман, работавший над фильмами «Выпускник», «Нечто», «Американская история Х», «Побег», скончался в 96 лет. «Выпускник» в 1968 году был номинирован на «Оскар» как лучший фильм

Лоуренс Турман (Фото: Michael Buckner / Getty Images)

Голливудский продюсер Лоуренс Турман, который работал над номинированным на «Оскар» в 1968 году фильмом «Выпускник», а также «Нечто» и «Американской историей Х», скончался в 96 лет, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на семью Турмана.

Он умер в субботу, 1 июля, в Лос-Анджелесе. Турман родился в этом же городе 28 ноября 1926 года. Он окончил там одну из средних школ, во время учебы был главным редактором спортивной газеты. Затем Турман обучался в Калифорнийском университете. После него будущий продюсер отслужил два года рядовым в ВМС США и пошел работать к своему отцу в текстильный бизнес, который он позднее называл более «жестоким», чем шоу-бизнес, пишет издание.

Турман начал свою работу в последнем в качестве агента артистов, среди них, например, была актриса из фильмов Альфреда Хичкока и обладательница «Оскара» Джоан Фонтейн. После четырех лет работы Турман получил предложение стать продюсером картины «Молодые доктора», вышедшей в 1961 году.

Уже через семь лет фильм, спродюсированный Турманом, оказался в числе номинантов на «Оскар». Это был «Выпускник». Всего лента получила семь номинаций, в том числе в категории «Лучший фильм», но победу ей присудили только в одной — «Лучший режиссер», награду получил Майкл Николс.

Среди других фильмов, над которыми работал Турман, — «Большая белая надежда», «Короткое замыкание», «Побег», «Дикая река» — всего более 40 картин. Он является автором книги So You Want to Be a Producer — «Итак, вы хотите быть продюсером», и членом Зала славы Гильдии продюсеров США.