Росавиация назвала возможную причину выпадения багажа из Ан-26 в Якутии

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Разгерметизация люка в самолете авиакомпании «ИрАэро», летевшем из Якутии в Магадан, вероятно, произошла из-за частичного открытия задней грузовой рампы — конструкции, с помощью которой груз кладут в багажное отделение, сообщает Росавиация в своем телеграм-канале.

«Предварительно: произошло частичное открытие задней грузовой рампы, что повлекло разгерметизацию», — сообщили в ведомстве. Через 12 минут после обнаружения неполадки самолет благополучно приземлился в якутском аэропорту Маган и высадил пассажиров.

Расследование случившегося займет не больше десяти дней, «если не потребуются дополнительные мероприятия». Во время следственных действий будет расшифровано содержание бортовых и наземных диспетчерских средств объективного контроля, изучены уровни подготовки всех членов экипажа и эксплуатационная документация самолета. «Ход расследования находится на особом контроле центрального аппарата Росавиации», — отметили в ведомстве.

Ан-26-100 выполнял чартерный рейс по маршруту Иркутск — Якутск — Магадан. Приземление в Магане было вызвано метеоусловиями в Якутске, заявили в авиакомпании «ИрАэро». На борту находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа (Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает о пяти членах экипажа). Как сообщили YakutiaMedia в Восточном межрегиональном следственном управлении СК России, часть багажа во время взлета выпала из открывшегося люка.

Региональный Следственный комитет проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).