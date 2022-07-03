В Копенгагене несколько человек пострадали при стрельбе в торговом центре

После стрельбы в торговом центре Field’s в Копенгагене задержан один человек, сообщила полиция датской столицы

Фото: Olafur Steinar Gestsson / Ritzau Scanpix / Reuters

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в торговом центре Field’s на окраине Копенгагена, сообщила полиция датской столицы в Twitter.

«Раздались выстрелы, несколько человек ранены. Работаем на месте», — говорится в сообщении.

Силовики посоветовали людям, находящимся в ТЦ, дождаться прибытия полиции, а всем остальным — не приближаться к Field’s.

Полиция также сообщила, что в связи со стрельбой задержан один человек.

Мэр Копенгагена Софи Андерсен написала в Twitter, что в городе объявляется режим кризисной готовности. Она назвала сообщения о стрельбе «ужасными» и заявила, что пока не располагает точной информацией о раненых и погибших.

Посетительница Field’s, которая получила ранение, рассказала телеканалу TV2, что находилась на верхнем этаже ресторана Sunset Boulevard и слышала как минимум три выстрела, а также видела людей, которые начали выбегать из торгового центра.

Канал также опубликовал фото- и видеокадры с места событий. На одном из изображений, как сообщает телеканал, показан раненый мужчина: бригада скорой помощи вынесла его из торгового центра и оказывает помощь.

TV2 также разместил 14-секундный ролик одного из посетителей Field’s, на котором, как утверждается, запечатлен момент стрельбы. На кадрах видно помещение торгового центра, слышны звуки, похожие на стрельбу, а также крики людей.

Торговый центр Field’s находится к югу от центра Копенгагена, рядом с аэропортом Каструп. Как отмечает TV2, здание ТЦ расположено в непосредственной близости от Royal Arena, где 3 июля должен состояться концерт английского исполнителя Гарри Стайлза.