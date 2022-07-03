В Израиле суд отменил решение МВД об ограничении на въезд для украинцев
Верховный суд Израиля постановил, что граждане Украины могут приезжать на срок до трех месяцев без получения специального разрешения, ранее такая мера была введена для ограничения числа беженцев, сообщил портал Ynet.
В суде единогласно отметили, что опасения Израиля не оправдались, а многие беженцы с Украины вернулись домой. Таким образом, отменена квота в 5 тыс. человек, установленная израильским МВД. Как указывает портал, фактически Верховный суд вернул порядок, действовавший до конца февраля.
Глава МВД Аелет Шакед после решения суда назвала политику министерства успешной. По ее словам, власти позволили родственникам израильтян въехать в страну и даже разрешили им работать, а также одновременно с этим «выстроили ответственный механизм», который регулировал миграцию и предотвращал «беспрецедентный поток» людей.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что высоко ценит решение Верховного суда Израиля. «Верховенство закона и уважение прав человека — это именно то, что отличает подлинную, развитую демократию», — добавил он в Twitter.
МВД требовало от украинских беженцев оставить запрос в специальной онлайн-форме, после чего должно было поступить разрешение на посадку на рейс в Израиль. От выполнения этих условий были освобождены граждане Украины, которые имели право на иммиграцию в Израиль по закону о возвращении, а также те, кого пригласили родственники.
В конце июня украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук предупреждал, что Киев может отменить для израильских граждан безвизовый режим, передавал портал «Страна.ua». По его словам, такую меру тогда обсуждали власти Украины. «Граждане России в Израиль въезжают без ограничений, граждане Белоруссии — тоже, а гражданам Украины придумали электронные визы. Ни я, ни мое руководство не можем не воспринимать это болезненно», — указал посол.
Корнийчук отметил, что сейчас такое решение было бы «неощутимым» для граждан Израиля, однако к празднику Рош ха-Шана (празднуется в конце сентября; израильтяне участвуют в паломничестве в украинский город Умань. — РБК) правительство государства «почувствовало» бы это.