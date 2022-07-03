Ночное ЧП в Белгороде. Видео

В Белгороде три человека погибли, четыре пострадали. Частично разрушены 11 многоквартирных домов, в частном секторе частично разрушены не менее 39 жилых домов, из них пять — полностью

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В ночь на 3 июля губернатор Вячеслав Гладков сообщил о «серии громких звуков» в Белгороде. «Причины произошедшего выясняются, предположительно, сработало ПВО», — писал Вячеслав Гладков.

Губернатор соседней Курской области Роман Старовойт выразил свои соболезнования родным погибших в Белгороде, назвав случившееся «атакой противника».