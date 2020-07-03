Росавиация заявила об устраненных «в основном» нарушениях в аэропортах

Хотя Ространснадзор ранее заявлял о выявленных нарушениях мер безопасности в аэропортах, Росавиация утверждает, что большая часть из них уже устранена

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В авиакомпаниях и аэропортах нарушения правил эпидемиологической безопасности «в основном устранены», сообщил РБК представитель Росавиации. За их соблюдение несут персональную ответственность «должностные лица», ситуацию отслеживают Росавиация и Минтранс.

«Авиакомпаниям и аэропортам, где выявлены недостатки, даны указания принять исчерпывающие меры для их устранения. Поручением Росавиации в организациях гражданской авиации определены персонально ответственные должностные лица, отвечающие за неукоснительное выполнение методических указаний», — говорится в сообщении ведомства.

В Росавиации добавили, что соблюдение правил находится на постоянном контроле федерального агентства, его территориальных управлений и Минтранса.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о письме заместителя главы Ространснадзора Андрея Шнырева к главе Росавиации Александру Нерадько, в котором Шнырев заявлял, что ведомство с 1 по 24 июня выявило 518 нарушений правил эпидемиологической безопасности у авиакомпаний и аэропортов. «Среди наиболее частых нарушений было отсутствие масок и перчаток у пассажиров, сотрудников аэропортов и персонала авиакомпаний. Не во всех аэропортах на входе сотрудники проверяют температуру у пассажиров, не всегда это делается и при посадке на рейс, хотя это требование закреплено правилами. Так, в Шереметьево масок и перчаток не было у пограничников и у сотрудников службы авиационной безопасности.