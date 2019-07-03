В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы

Из-за сильных дождей в некоторых районах Санкт-Петербурга произошли подтопления. В местном водоканале заявили, что за 20 минут на город выпало втрое больше, чем может обработать ливневка

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В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

«Из-за резкого выпадения осадков в городе наблюдается увеличение количества подтоплений», — говорится в сообщении. На предприятии отметили, что 22,3 мм — аномальное количество осадков, за два часа «Водоканал Санкт-Петербурга» получил 73 заявки.

Ранее в городском управлении МЧС предупредили, что в среду, 3 июля, в Санкт-Петербурге местами пройдут ливни, а сила порывов ветра в прибрежных районах будет достигать 15 м/с.