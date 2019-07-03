На аукционе в Цюрихе картину продали по цене в 1000 раз выше изначальной

На аукционе в Цюрихе картину продали по цене в 1000 раз выше изначальной

Аукционный дом выставил картину на торги как произведение неизвестного автора. Покупатель разглядел в ней работу кисти итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли

Аукционный дом Schuler Auktionen в Цюрихе продал картину за рекордные для него 6,4 млн швейцарских франков (около $6,5 млн). Об этом сообщает швейцарское издание Handelszeitung со ссылкой на представителя аукционного дома Герберта Коха.

Лот был выставлен на торги как «Портрет молодого человека» (масло по дереву, размер 53 на 33,5 см) без указания имени автора. Картина была предложена по ориентировочной цене от 5 тыс. до 7 тыс. франков ($5–7 тыс.).

Представитель аукционного дома сообщил, что на торгах, которые проводились в минувшую пятницу по телефону и через интернет, развернулась «захватывающая борьба» между двумя потенциальными покупателями. Они посчитали, что картина принадлежит кисти итальянского художника эпохи Ренессанса Сандро Боттичелли, отметил представитель Schuler. В итоге картина ушла с молотка за 6,4 млн франков. Ее купил неназванный международный арт-дилер.

«Наш аукционный дом впервые смог продать картину за такую астрономическую сумму», — сказал Кох.