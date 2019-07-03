На аукционе в Цюрихе картину продали по цене в 1000 раз выше изначальной

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,33 +0,01 EUR Бирж. 71,43 +0,01 Brent 62,99 +0,33% USD Нал. 63,95 62,97 EUR Нал. 72,18 70,86 USD ЦБ 63,50 +0,27 EUR ЦБ 71,60 +0,20 EUR/USD 1,1279 -0,0007 BTC/USD Бирж. 11 239,00 +389,00 IMOEX 2 823,95 +0,50% RTSI 1 401,52 +0,23% DJIA 26 966,00 +0,67% Nasdaq 8 170,23 +0,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
МТС ₽324 (+14,51%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽67 (+5,79%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Татнефть ₽856,57 (+11,33%) прогноз Атон к 10.06.20
Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
МТС ₽324 (+14,51%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽67 (+5,79%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Татнефть ₽856,57 (+11,33%) прогноз Атон к 10.06.20
Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 63,5 (+0,27) Quote, 13:16
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 71,6 (+0,2) Quote, 13:16
Минфин предложил увеличить компенсации нефтяникам за бензин Бизнес, 22:00 Вероника Кудерметова проиграла во втором круге Уимблдона Спорт, 21:58 На аукционе в Цюрихе картину продали по цене в 1000 раз выше изначальной Общество, 21:44 Медведев принял отставку главы Рослесхоза Общество, 21:37 «Спартак» одержал крупную победу в товарищеском матче Спорт, 21:30 В Турции задержали заподозренных в связях с ИГ двух россиянок с детьми Общество, 21:20 Как правильно фотографировать в темноте РБК Стиль и HUAWEI, 21:14 ЦСКА проиграл третий матч подряд на Кубке «Матч Премьер» Спорт, 21:06 Организаторы сообщили о переносе марша в поддержку сестер Хачатурян Общество, 21:05 Путин отдал церкви право на организацию паломнических туров Общество, 21:02 В Кремле назвали темы переговоров Путина и папы римского Франциска Политика, 20:51 ТАСС опубликовал фото аварийно всплывшей в Баренцевом море подлодки Общество, 20:48 СМИ сообщили об интересе «Зенита» к футболисту «Уфы» Спорт, 20:32 Что нужно знать о функциональных напитках РБК и Philips, 20:16
Общество ,  
0 
На аукционе в Цюрихе картину продали по цене в 1000 раз выше изначальной
Аукционный дом выставил картину на торги как произведение неизвестного автора. Покупатель разглядел в ней работу кисти итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли

Аукционный дом Schuler Auktionen в Цюрихе продал картину за рекордные для него 6,4 млн швейцарских франков (около $6,5 млн). Об этом сообщает швейцарское издание Handelszeitung со ссылкой на представителя аукционного дома Герберта Коха.

Лот был выставлен на торги как «Портрет молодого человека» (масло по дереву, размер 53 на 33,5 см) без указания имени автора. Картина была предложена по ориентировочной цене от 5 тыс. до 7 тыс. франков ($5–7 тыс.).

Представитель аукционного дома сообщил, что на торгах, которые проводились в минувшую пятницу по телефону и через интернет, развернулась «захватывающая борьба» между двумя потенциальными покупателями. Они посчитали, что картина принадлежит кисти итальянского художника эпохи Ренессанса Сандро Боттичелли, отметил представитель Schuler. В итоге картина ушла с молотка за 6,4 млн франков. Ее купил неназванный международный арт-дилер.

Общество
Первый рисунок Гогена продали на аукционе во Франции за €80 тыс.

«Наш аукционный дом впервые смог продать картину за такую астрономическую сумму», — сказал Кох.

Издание также приводит заключение Швейцарского института изобразительных искусств. Специалисты установили, что картина была написана в позднее Средневековье. «Однако обширные манипуляции в значительных частях изображения и недавняя реставрация после 1961 года привели к серьезным изменениям, которые в корне нарушают историческую достоверность», — говорится в отчете экспертов.

По их заключению, картина настолько сильно изменена, что оригинальный портрет уже неразличим. Эксперты не исключают, что изменения могли производиться не в восстановительных целях, а могли стать следствием попыток установить автора произведения.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: аукцион, живопись, торги
Материалы по теме
Медиамагнат Патрик Драхи купил аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд
Бизнес
В США на аукционе продали за $112 тыс. картину Нельсона Манделы
Общество
Аукционный дом в Москве опроверг сообщения о краже картины Левитана
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter