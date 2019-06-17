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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
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Первый рисунок Гогена продали на аукционе во Франции за €80 тыс.

Первый рисунок художника Поля Гогена, на котором изображено швейцарское шале, продали на аукционе во Франции за €80 тыс. Об этом сообщает швейцарская газета Matin.

Как показало исследование, рисунок 1865 года был подписан художником. Он нарисовал швейцарское шале Эрленбах-им-Зимменталь в регионе Бернского Оберланда в Швейцарии, будучи 17-летним летним юношей. Рисунок Гоген написал не с натуры, а по эскизам, выполненным его преподавателем по рисованию. Он искусственно поместил на берег французской реки Луары здание, а также изобразил себя в качестве единственного мужчины, сидящего среди женщины и смотрящим на воду.

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Торги состоялись в торговом доме Rouillac в городе Монбазон департамента Эндр и Луара в центре Франции. Выигравшая ставка превысила оценку экспертов в €60 тыс. Победитель, не находясь в зале, смог выиграть лот по телефону. После торгов сообщили, что картина Гогена «вернется в Швейцарию».

Как уточняет газета Le Bien public, рисунок приобрел живущий в Швейцарии французский предприниматель. Работа была выполнена Гогеном при помощи китайских чернил и акварели на художественной бумаге компании Canson.

По словам аукциониста Эмерика Руйакчто, это первый известный рисунок Поля Гогена, наличие которого опровергает тезис о том, что художник является самоучкой.

Теги: Франция, аукцион, художник, Поль Гоген
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