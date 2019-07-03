Путин отдал церкви право на организацию паломнических туров

Изменения внесены в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Паломники смогут сами либо организовать себе поездку, либо сделать это через религиозную организацию. А она может привлечь для этого туроператоров

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет за религиозными организациями право организовывать паломнические поездки. Документ опубликован в среду на официальном портале правовых актов.

Речь идет об изменениях в законы «Об основах туристской деятельности в РФ» и «О свободе совести и о религиозных объединениях». В частности, в законе о религиозных объединениях вводится новая статья о паломнической деятельности. В ней прописан правовой статус паломника. Это физическое лицо, совершающее поездку в места религиозного почитания на территории России и за ее пределами.

Также в документе оговаривается, что паломники вправе либо сами организовывать такие поездки, либо делать это через религиозные организации, а также специально созданные ими структуры для осуществления паломнической деятельности.

Под паломнической деятельностью подразумевается организация паломнических поездок, а также установление и развитие международных связей для этих целей.