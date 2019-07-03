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Гибель подводников ,  
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Минобороны впервые назвало имя погибшего на подводном аппарате
Речь идет о капитане второго ранга Дмитрии Соловьеве. В ведомстве сообщили, что благодаря его действиям удалось спасти гражданского специалиста, находившегося в борту аппарата
Мероприятие памяти погибших моряков в Мурманске (Фото: Сергей Ещенко / РИА Новости)

В сообщении оборонного ведомства, которое приводит ТАСС, о происшествии на глубоководном аппарате в Баренцевом море впервые упоминается имя одного из 14 погибших подводников. Это капитан второго ранга Дмитрий Соловьев.

По данным Минобороны, благодаря именно ему удалось спасти гражданского специалиста. «Спасение гражданского специалиста, находившегося в научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ, стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана второго ранга Дмитрия Соловьева, осуществившего его вывод из аварийного отсека», — говорится в сообщении. В нем уточняется, что Соловьев вывел специалиста из аварийного отсека. 

По данным ведомства, после этого Соловьев продолжил «бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа». 

О том, что на борту глубоководного аппарата был 37-летний капитан второго ранга Дмитрий Соловьев, сообщал накануне брянский телеканал «Городской». По его данным, Соловьев — выходец из Брянской области. 

Общество
Погибшие в Баренцевом море подводники. Что о них известно

Пожар на секретном глубоководном аппарате произошел 1 июля. Он унес жизни 14 моряков подводников. Своими силами они смогли потушить очаг возгорания, но погибли от отравления продуктами горения, сообщало Минобороны в своем первом сообщении о происшествии. 

Имена погибших до сих пор официально не назывались. Накануне на встрече президента Владимира Путина с главой Минобороны Сергеем Шойгу стало известно, что среди погибших семь капитанов первого ранга и два Героя России. Позднее Минобороны сообщило, что среди погибших также три капитана второго ранга. 

Власти также не стали называть тип аппарата, на котором произошел пожар, сославшись на то, что все данные о нем абсолютно секретны и не подлежат раскрытию. Источник РБК в силовых структурах сообщил, что речь идет о спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831, также известной как «Лошарик».

Автор: Мария Бондаренко
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