Минобороны впервые назвало имя погибшего на подводном аппарате

Минобороны впервые назвало имя погибшего на подводном аппарате

Речь идет о капитане второго ранга Дмитрии Соловьеве. В ведомстве сообщили, что благодаря его действиям удалось спасти гражданского специалиста, находившегося в борту аппарата

Мероприятие памяти погибших моряков в Мурманске (Фото: Сергей Ещенко / РИА Новости)

В сообщении оборонного ведомства, которое приводит ТАСС, о происшествии на глубоководном аппарате в Баренцевом море впервые упоминается имя одного из 14 погибших подводников. Это капитан второго ранга Дмитрий Соловьев.

По данным Минобороны, благодаря именно ему удалось спасти гражданского специалиста. «Спасение гражданского специалиста, находившегося в научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ, стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана второго ранга Дмитрия Соловьева, осуществившего его вывод из аварийного отсека», — говорится в сообщении. В нем уточняется, что Соловьев вывел специалиста из аварийного отсека.

По данным ведомства, после этого Соловьев продолжил «бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа».

О том, что на борту глубоководного аппарата был 37-летний капитан второго ранга Дмитрий Соловьев, сообщал накануне брянский телеканал «Городской». По его данным, Соловьев — выходец из Брянской области.