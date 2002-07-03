Пациент, не мешайте врачам праздновать день рождения!

Добрые врачи из Норвегии выгнали пациентку из палаты, что освободить место для вечеринки по поводу дня рождения одного из сотрудников. Четырнадцатилетняя пациентка отправилась сидеть в коридор через несколько часов после операции...

Четырнадцатилетняя девочка и ее мама находились в комнате отдыха, поскольку все палаты были заняты. Несколько часов назад девочке сделали операцию на кишечнике, и она потихоньку приходила в себя, когда ее попросили «очистить помещение». У одного из врачей был день рождения – он праздновал сорокалетний юбилей, - и коллеги хотели преподнести ему сюрприз. «Нас часто обвиняют в том, что мы уделяем мало внимания своим коллегам и заняты только работой, - говорит старшая сестра Рейдун Берги, - поэтому на этот раз мы решили организовать вечеринку и поздравить нашего друга и коллегу с днем рождения как следует». Поскольку специальной комнаты для подобных мероприятий в больнице не имеется, было решено провести вечеринку в рекреационной комнате. А там, на свою беду, находились девочка и ее мать, все это время не отходившая от ребенка. Их вежливо попросили освободить помещение и переместиться в коридор, чтобы приготовить для именинника сюрприз. Мать девочки Моника Кенструд была до глубины души возмущена поведением медперсонала, так черство поступившего с ее девочкой. «Для любого ребенка операция сама по себе является большой травмой, а моя дочь пострадала вдвойне – ее просто выгнали», - говорит Моника. Когда об этом инциденте стало известно администрации больницы, Монике и ее дочери были принесены официальные извинения.

Aftenposten