Глава Института органической химии РАН назвал клеветой данные об откатах
Директор Института органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук (ИОХ РАН), академик РАН Михаил Егоров назвал вымыслом и клеветой данные телеграм-канала Baza о получении процента от продаж продукции американского производителя научного и аналитического оборудования Bruker. Егоров сообщил РБК, что готовит обращение в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Накануне Baza написала, что Институт нефтехимии и катализа Уфимского федерального исследовательского центра (ИНК УФИЦ) РАН приобрел у аффилированной с Bruker компании оборудование на 90 млн руб., хотя его можно было купить дешевле и у другой фирмы. Канал сообщил, что компания — единственный поставщик Bruker в России — связана со знакомым Егорова по химическому факультету МГУ, а сам академик, утверждалось в публикации, получал процент от продаж и предлагал приобрести его тем, кто «обращается к нему за помощью в смене научного статуса». В связи с этим, писала Baza, академиком заинтересовались правоохранительные органы.
Егоров заявил, что информация, которую опубликовал канал, «является фейком от начала и до конца». По словам академика, к нему не обращались правоохранительные органы и ему неизвестно о каких-либо обвинениях. Он отметил, что выборы в возглавляемое им Отделение химии наук и материалов РАН «проходят исключительно исходя из научных заслуг претендентов и имеют безупречную репутацию на протяжении десятилетий».
Академик указал, что был членом, а не председателем приборной комиссии РАН, как писала Baza, поэтому никак не мог влиять на закупку оборудования. «Среди моих знакомых на химическом факультете МГУ нет человека, связанного с компанией — единственным поставщиком Bruker в России. Кстати, компания Bruker ушла из России несколько лет назад», — отметил он.
«Обвинение меня в получении процента от продаж оборудования являются вымыслом и клеветой», — заявил Егоров и добавил, что ситуация с закупкой оборудования в ИНК УФИЦ РАН изложена некорректно.
РБК обратился за комментарием в редакцию Baza.
Егоров возглавляет ИОХ РАН с 2003 года. Он председатель ученого и диссертационного советов института, академик — секретарь отделения химии наук о материалах РАН, член президиума РАН. Он был членом совета при президенте по науке и образованию (в 2012–2014 годах). Автор более 330 научных публикаций, награжден государственной премией 2001 года и орденом Дружбы.
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