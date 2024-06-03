Детские рисунки с гладиаторами в Помпеях. Видео
Археологи нашли в Помпеях детские рисунки углем. Их нарисовали шестилетние дети, считают ученые. На рисунках изображены гладиаторы, которые бьются друг с другом и вооружены мечами и щитами.
Еще на стене видны рисунки играющих с мячом людей, сцены охоты и отпечатки рук.
Черчесову предложили работу в новой сборной
Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича
Киев за 90 минут убедил США разрешить удары по России
Военные восприняли слова Макрона как разрешение ударов по регионам России
Хабиб Нурмагомедов встретился с Дональдом Трампом. Видео
Китайский зонд «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на Луне. Видео
Минобороны России сообщило о групповом ударе по энергообъектам Украины
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит