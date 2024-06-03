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Детские рисунки с гладиаторами в Помпеях. Видео

Археологи нашли детские рисунки с гладиаторами в Помпеях

Детские рисунки с гладиаторами в Помпеях. Видео
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Археологи нашли в Помпеях детские рисунки углем. Их нарисовали шестилетние дети, считают ученые. На рисунках изображены гладиаторы, которые бьются друг с другом и вооружены мечами и щитами.

Еще на стене видны рисунки играющих с мячом людей, сцены охоты и отпечатки рук.

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Теги
Помпеи гладиаторы
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