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Эксперты назвали сложности перехода Финляндии с русской колеи для поездов

Инженеры назвали проблемы Финляндии из-за отказа от русской колеи поездов
Финляндия хочет перейти с русской (1524 мм) на европейскую железнодорожную колею (1425 км). Эксперты говорят, что траты на проект будут колоссальными, а его экономическая целесообразность под вопросом
Фото: Kimmo Brandt / EPA / ТАСС
Фото: Kimmo Brandt / EPA / ТАСС

Переход Финляндии с русской на европейскую железнодорожную колею потребует огромных затрат, может привести к транспортным проблемам и, вероятно, представляет собой политическое решение, так как экономически оно слабо обоснованно, заявили опрошенные РБК эксперты.

21 мая министр транспорта и коммуникаций Финляндии Лулу Ранне заявила, что Финляндии нужно переходить с «царской» колеи, выбранной во то время, когда страна была в составе России (1524 мм), на европейскую (1435 мм, разница примерно 8,5 см), поскольку это «актуально как никогда». Тема поднимается не в первый раз, например, в прошлом году в ведомстве Ранне, изучая вопрос модернизации, пришли к выводу, что затраты на подобное переоборудование «значительны по сравнению с выгодой».

Инженер-проектировщик Иван Клочихин, эксперт по строительству и эксплуатации автомобильных дорог, в разговоре с РБК также заявил, что проект изменения колеи потребует «колоссальных затрат». Это связано с тем, что «нормы строительства для разных стандартов колеи отличаются», будет нужна перестройка «земляного полотна, мостов, тоннелей и других инженерных сооружений», также потребуется замена всего подвижного состава. Кроме того, будет нужно изменить связанные с железнодорожным транспортом производственные цепочки.

«Полная реконструкция железнодорожной сети может занять несколько лет, и в это время движение поездов будет остановлено или значительно ограничено. Это может привести к серьезным экономическим потерям, особенно для транспортных и логистических компаний», — отметил Клочихин.

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Фото:Kimmo Brandt / EPA / ТАСС

Председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К», первый вице-президент «Российского союза инженеров» Иван Андриевский также заявил, что затраты на проект будут значительными. «Переход на европейский стандарт железнодорожной колеи не только не принесет Финляндии экономической выгоды, но и, скорее всего, повлечет за собой серьезные убытки. <...> Реализация проекта по перестройке железных дорог выглядит нецелесообразной», — отметил он и добавил, что решение может быть мотивировано политическими, а не экономическими соображениями.

«Важно отметить, что население страны, особенно те, кто тесно связан с Россией, отрицательно относится к таким решениям. Для жителей Финляндии торговые и экономические связи с Россией, особенно с Санкт-Петербургом и Карелией, имеют стратегическое значение. Переход на европейский стандарт железнодорожной колеи не только не принесет Финляндии экономической выгоды, но и, скорее всего, повлечет за собой серьезные убытки», — добавил он.

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Яна Баширова Яна Баширова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Финляндия железнодорожный транспорт железная дорога
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