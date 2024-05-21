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В Финляндии призвали уйти от «царской» ширины железной дороги из-за НАТО

В Финляндии продолжают обсуждать модернизацию железной дороги и переход с русской ширины колеи на европейскую. Это необходимо для улучшения «военной мобильности» в рамках сотрудничества с НАТО, заявила министр
Фото: Kimmo Brandt / EPA / ТАСС
Фото: Kimmo Brandt / EPA / ТАСС

Финляндии нужно переходить с «царской» на европейскую колею железной дороги. Об этом заявила  министр транспорта и коммуникаций Финляндии Лулу Ранне, передает Helsingin Sanomat.

По ее словам, изменение ширины колеи с 1524 мм на 1435 мм «актуально как никогда». Министр заявила об этом на пресс-конференции во время встречи групп транспортного планирования военного альянса НАТО.

Среди других транспортных проектов, важных для обеспечения безопасности Финляндии, Ранне назвала строительство железнодорожной магистрали до норвежского города Нарвик, реконструкцию мостов через реку Торнионйоки на границе Швеции и Финляндии и реконструкцию других дорог страны.

Дороги Финляндии должны выдерживать движение тяжелой бронетехники, сообщила Ранне. «Военную мобильность необходимо развивать срочно», — подчеркнула министр.

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Вид с воздуха на железнодорожный мост через реку Торне, соединяющий Швецию и Финляндию

В 2023 году Министерство транспорта Финляндии опубликовало отчет о возможности замены всей железнодорожной колеи в стране с ширины 1524 мм на 1435 мм. В ведомстве пришли к выводу, что затраты на подобное переоборудование «значительны по сравнению с выгодой». Чиновники рассмотрели несколько вариантов модернизации и пришли к выводу, что один из самых оптимальных вариантов — строительство третьего рельса, который позволит ездить разным поездам по одним и тем же путям, «невозможно в финских условиях».

Финляндия уже начала модернизировать железную дорогу, которая связывает ее со Швецией, писал Reuters. Это было необходимо для ускоренной переброски войск НАТО в случае конфликта с Москвой. Агентство уточняло, что модернизация этого пути оценивалась в $41 млн и до 2022 года не считалось экономическим целесообразным, однако после начала конфликта на Украине «все изменилось».

В Европе ширина железнодорожной колеи составляет 1435 мм. В Финляндии, странах Прибалтики, которые входили раньше в состав России, были построены железные дороги с другой колеей. В Финляндии она составляет 1524 мм, в странах Прибалтики — 1520 мм.

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Теги
Григорий Набережнов Григорий Набережнов
Финляндия железная дорога НАТО модернизация
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