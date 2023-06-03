Владелец бренда «Love is…» выиграл суд у производителя тульских пряников

Голландская Minikim Holland B.V, которая владеет правами на комиксы «Love is…», отсудила у тульских производителя, поставщика и продавца пряников 150 тыс. руб. за нарушение интеллектуальной собственности

Арбитражный суд Москвы взыскал 150 тыс. руб. в пользу голландской Minikim Holland B.V, которая владеет правами на комиксы «Love is…» и на серию соответствующих товарных знаков, с тульских производителя, поставщика и продавца пряников. Решение опубликовано в судебной картотеке.

Солидарную ответственность понесли производитель пряников ООО «Белевский продукт» (60 тыс. руб.), поставщик — ООО «Компания «Белочка» (60 тыс. руб.), конечный продавец ИП Пенджоян В. Н. (30 тыс. руб.). Эти суммы — компенсация за нарушение прав истца на его интеллектуальную собственность. Суд первой инстанции удовлетворил иск частично — Minikim Holland требовала взыскать с ответчиков солидарно 500 тыс. руб.

«На представленной фотографии кондитерского изделия видно, что в левом верхнем углу размещен текст на русском языке «Любовь это...», а затем его продолжение в нижней части изделия на русском языке «Когда вместе..., вдвоем..., навсегда! ». Ответчик использовал другие шрифты, строчные буквы, а также не использовал цветовые решения товарных знаков истца», — указано в решении суда.

Довод «Белочки» о том, что истец — зарубежная компания, и «требуемые им денежные средства должны будут перейти к недружественной стране, которая своими действиями несет существенную угрозу публичным интересам России», суд отклонил. Судья отметил, что само по себе данное обстоятельство не препятствует защите исключительного права.