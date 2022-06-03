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В Москве потушили пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза»

Пожар в бизнес-центра на западе Москвы начался в районе 9:30 утра, локализовать его удалось спустя 2 часа. По словам Собянина, в результате пожара пострадали два человека, их жизням ничего не угрожает
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы полностью потушен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» потушен. Двое пострадавших обратились за медицинской помощью, их жизни ничто не угрожает, одному из них помощь оказана на месте», — написал он.

Собянин также сообщил, что в районе пожара власти сделали бесплатный проезд в наземном транспорте и увеличили количество автобусов на ближайших маршрутах.

МЧС сообщило о локализации пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза»
Общество
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на улице Горбунова начался утром 3 июня. Загорелись четыре этажа из десяти, площадь пожара составила 1,1 тыс. кв. м. Пожару присвоили максимальный, пятый ранг, сообщал ТАСС.

МЧС ранее сообщало о двух пострадавших. При этом, по данным ведомства, эвакуировать из здания удалось 120 человек, еще 11 были спасены с помощью спецустройств. На месте пожара прибыли глава МЧС Александр Куренков, а также его заместитель Илья Денисов.

Госагентсва ранее сообщили о нескольких версиях инцидента. Так, представитель экстренных служб заявил «РИА Новости», что это мог быть поджог, в штабе пожаротушения сказали ТАСС, что основной версией считают короткое замыкание.

Столичная прокуратура начала проверку исполнения требований пожарной безопасности.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Пожар Москва бизнес-центр Сергей Собянин
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