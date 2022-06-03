МЧС сообщило о локализации пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 64,91 (+1,24) Инвестиции, 02 июн, 16:09
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 61,58 (+0,1) Инвестиции, 02 июн, 16:09
Киргизия обвинила военных Таджикистана в применении минометов на границе Политика, 11:44
Минфин предложил освободить от НДФЛ доходы от продажи золота физлицами Финансы, 11:42
Социальные поглаживания: как восстанавливаться, заряжаясь энергией других РБК и ГАЛС, 11:42
Почему вам придется играть в офисную политику, даже если не хотите Pro, 11:36
Борзаковский оценил перспективы Трусовой в легкой атлетике Спорт, 11:32
МЧС сообщило о локализации пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» Общество, 11:29
Self skills: как стать лучшей версией себя Экономика образования, 11:20
Пожар в Бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве. Фоторепортаж Общество, 11:20 
Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре в Москве Общество, 11:19
Условия — жесткие. Как бизнесу сегодня работать с маркетплейсами Pro, 11:17
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 11:16
Акции «Северстали» обвалились на 25% за два дня Инвестиции, 11:13
Европейский союз утвердил шестой пакет санкций против России Политика, 11:10
Гастродайджест Александра Сысоева: ресторанные открытия и закрытия Стиль, 11:10
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Общество ,  
0 

МЧС сообщило о локализации пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Пожарные локализовали возгорание бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» в Москве, передает пресс-служба МЧС в Telegram.

На место пожара были направлены вертолеты Ка-32. «На месте пожара задействована авиация. Работают три вертолета, два из них — МЧС России», — говорится в сообщении.

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на улице Горбунова начался утром 3 июня. Загорелись четыре этажа из десяти, при этом, по данным источников ТАСС и «Интерфакса» на верхних этажах здания могут быть заблокированы люди, вплоть до 15 человек. Площадь пожара увеличилась до 1,1 тыс. кв. м.

Video

Согласно данным МЧС на 11:00, пострадали два человека, 120 — эвакуированы, 11 — спасены с помощью спецустройств, поиск заблокированных огнем людей продолжается. Всего на тушение пожара задействовано свыше 340 человек и около 100 единиц техники.

На месте пожара находится глава МЧС Александр Куренков и его заместитель Илья Денисов.

Есть несколько версий причин возгорания: представитель экстренных служб заявил «РИА Новости», что причиной пожара мог стать поджог, в штабе пожаротушения сказали ТАСС, что основной версией считают короткое замыкание.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Bells Mayer / Unsplash Приезжайте еще: что помогло Швейцарии привлечь лучшие компании мира
Статьи
Pro
Фото: Sharon Mccutcheon / Unsplash Вариативные логотипы и шрифты: чем они полезны бизнесу
Статьи
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images Как автоматизация угрожает рынку труда — на примере склада Amazon
Статьи
Pro
Завтра уже может не работать: 3 шага к осмысленному импортозамещению ПО
Инструкции
Pro
Почему ЦБ понизил ставку и что будет с курсом рубля и инфляцией
Статьи
Pro
Почему мы видим сны: 5 теорий
Статьи
Pro
Фото: Buda Mendes / Getty Images Импортозамещение в Бразилии оживило рост коррупции. Как это случилось
Статьи
Pro
Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи

Пожару присвоен максимальный пятый ранг, сообщал ТАСС. Движение по примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено.

Столичная прокуратура начала проверку исполнения требований пожарной безопасности.

Теги
Пожар Москва бизнес-центр Вертолет Ка-32 локализация
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Более 120 человек эвакуировали из горящего бизнес-центра в Москве
Общество
Пожар в московском бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». Видео
Общество
Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter