Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 64,91 (+1,24) Инвестиции, 02 июн, 16:09
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 61,58 (+0,1) Инвестиции, 02 июн, 16:09
Медведев заявил о деградации и «кризисе жанра» в дипломатии Политика, 02:22
Медведев объяснил, почему на Украине идет спецоперация, а не война Политика, 02:09
СК возбудил дело после убийства бизнесмена в центре Москвы Общество, 01:14
Минторг США расширил экспортные ограничения в отношении России Политика, 01:06
Медведев назвал ошибочным представления о невозможности ядерной войны Политика, 00:56
Степашин рассказал о работе над альтернативой ЕСПЧ Политика, 00:54
Концерт группы «Несчастный случай» в Нижнем Новгороде попытались сорвать Политика, 00:40
В ПАРНАСе сообщили, что Касьянов за границей Политика, 00:33
Резидентам из «недружественных» стран запретят владеть букмекерами Технологии и медиа, 00:02
Освистанные миллионеры. Топ-20 самых дорогих свободных агентов в футболе Спорт, 00:00
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 02 июн, 23:56
Испания и Португалия в пятый раз подряд сыграли вничью Спорт, 02 июн, 23:38
«Аэрофлот» объяснил приостановку набора пилотов Бизнес, 02 июн, 23:32
«ВКонтакте» объяснила блокировку страниц Вишневского и Резника Политика, 02 июн, 23:25
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Общество ,  
0 

СК возбудил дело после убийства бизнесмена в центре Москвы

В центре Москвы застрелили 62-летнего мужчину, по данным СМИ, им оказался учредитель консалтинговой компании, который находился в розыске в Армении. 25-летнего нападавшего объявили в розыск
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте в Москве неизвестный застрелил мужчину 1960 года рождения, возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве (ст. 105 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК), сообщает управление Следственного комитета по Москве.

Telegram-канал «112» пишет, что убитым оказался 62-летний бизнесмен Оганес Камарян, неизвестный подбежал к нему сзади и несколько раз выстрелил в голову и спину. Канал также опубликовал видео, на котором видно, что после выстрелов нападавший сфотографировал убитого, а затем убежал. Спутница бизнесмена смогла убежать.

По информации телеканала РЕН ТВ, нападавшим был 25-летний мужчина, его объявили в розыск. Дело находится на контроле у московской прокуратуры.

По данным сервиса «РБК Компании», Камарян является учредителем ООО «Финкор консалтинг», которая занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что убитый находился в розыске в Армении. По словам источника «РИА Новости», его разыскивали за подготовку убийства в корыстных целях.

По информации «112», Камарян в 2013 в Армении пытался организовать заказное убийство бизнесмена Рафика Мадояна, своего оппонента и соратника Деда Хасана (криминальный авторитет Аслан Усоян). Оганес Камарян пообещал исполнителю $500 тыс. и особняк в Испании, но преступление удалось предотвратить сотрудникам полиции, отмечает Telegram-канал.

СК завершил расследование дела убийцы «колбасного короля» Маругова
Общество
Александр Мавриди


В середине апреля в квартире жилого дома на Университетском проспекте в Москве обнаружили тела трех человек с огнестрельными ранениями, погибшими оказались бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев, его супруга и дочь, сообщил РБК источник, близкий к СК. Следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в», «г» ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия). Прокуратура Москвы взяло его под контроль.

В СК рассказали, что рассматриваются различные версии произошедшего, приоритетная — мужчина убил супругу и несовершеннолетнюю дочь, после чего покончил с собой. По данным Telegram-канала «112» утверждает, что мотивом убийства стал конфликт Владислава Аваева с женой. Последняя, по данным канала, находилась на пятом месяце беременности.

Тела погибших обнаружила родственница, которая приехала к Аваевым домой после того, как до них не смогли дозвониться водитель и няня. Дверь была закрыта изнутри.

Читайте на РБК Pro
Pro
Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков
Статьи
Pro
Фото: Luca Iaconelli / Unsplash Помогает ли гимнастика для глаз улучшить зрение
Статьи
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Когда начнется мировой кризис — версии Financial Times и The Economist
Статьи
Pro
Что делать, если работодатель вынуждает вас уволиться
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Как выходить на рынок ОАЭ — кейс финансового сервиса
Кейсы
Pro
Фото: Matthew Horwood / Getty Images Как перестать бояться и полюбить инфляцию
Статьи
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images Как автоматизация угрожает рынку труда — на примере склада Amazon
Статьи
Pro
На торговом фронте перемены: почему США и Китай обсуждают отмену пошлин
Статьи

Авторы
Теги
Полина Мартынова
убийство СК бизнесмен уголовное дело незаконный оборот оружие
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Суд арестовал трех подростков, задержанных за попытку убийства бездомных
Общество
СК завершил расследование дела убийцы «колбасного короля» Маругова
Общество
В Одинцово задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве спасателя
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter