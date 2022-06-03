СК возбудил дело после убийства бизнесмена в центре Москвы

В центре Москвы застрелили 62-летнего мужчину, по данным СМИ, им оказался учредитель консалтинговой компании, который находился в розыске в Армении. 25-летнего нападавшего объявили в розыск

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте в Москве неизвестный застрелил мужчину 1960 года рождения, возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве (ст. 105 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК), сообщает управление Следственного комитета по Москве.

Telegram-канал «112» пишет, что убитым оказался 62-летний бизнесмен Оганес Камарян, неизвестный подбежал к нему сзади и несколько раз выстрелил в голову и спину. Канал также опубликовал видео, на котором видно, что после выстрелов нападавший сфотографировал убитого, а затем убежал. Спутница бизнесмена смогла убежать.

По информации телеканала РЕН ТВ, нападавшим был 25-летний мужчина, его объявили в розыск. Дело находится на контроле у московской прокуратуры.

По данным сервиса «РБК Компании», Камарян является учредителем ООО «Финкор консалтинг», которая занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что убитый находился в розыске в Армении. По словам источника «РИА Новости», его разыскивали за подготовку убийства в корыстных целях.

По информации «112», Камарян в 2013 в Армении пытался организовать заказное убийство бизнесмена Рафика Мадояна, своего оппонента и соратника Деда Хасана (криминальный авторитет Аслан Усоян). Оганес Камарян пообещал исполнителю $500 тыс. и особняк в Испании, но преступление удалось предотвратить сотрудникам полиции, отмечает Telegram-канал.

В середине апреля в квартире жилого дома на Университетском проспекте в Москве обнаружили тела трех человек с огнестрельными ранениями, погибшими оказались бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев, его супруга и дочь, сообщил РБК источник, близкий к СК. Следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в», «г» ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия). Прокуратура Москвы взяло его под контроль.

В СК рассказали, что рассматриваются различные версии произошедшего, приоритетная — мужчина убил супругу и несовершеннолетнюю дочь, после чего покончил с собой. По данным Telegram-канала «112» утверждает, что мотивом убийства стал конфликт Владислава Аваева с женой. Последняя, по данным канала, находилась на пятом месяце беременности.

Тела погибших обнаружила родственница, которая приехала к Аваевым домой после того, как до них не смогли дозвониться водитель и няня. Дверь была закрыта изнутри.