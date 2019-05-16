Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 4 млрд руб.

Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 4 млрд руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Отмечается, что соответствующий иск об изъятии в пользу государства имущества почти на 4 млрд руб., незаконно приобретенного Постриганем и его близкими, в суд направила Генпрокуратура.

РБК направил запрос в Клинский городской суд.

О намерении взыскать с Постриганя имущество, приобретенное на полученные из незаконных источников средства, ранее сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Он уточнил, что речь идет о 407 объектах незаконно присвоенной недвижимости, среди которых квартиры, участки и база отдыха, четыре автомобиля (Тоyota Land Cruiser, Меrcedes S350, Аudi А8, Аudi Q5) и о денежном эквиваленте уже отчужденного ответчиками имущества на сумму 3 млрд руб.



Постригань был задержан в июне 2018 года по подозрению в превышении должностных полномочий при сдаче жилого дома. Следствие пришло к выводу, что он подписал акт ввода в эксплуатацию жилого дома, нарушив градостроительное законодательство. Позднее были выявлены дефекты, которые могут привести к его разрушению.