Прокуратура направила в суд дело о хищении 85 млрд руб. у «Тольяттиазота»

Генеральная прокуратура направила в Комсомольский районный суд Тольятти уголовное дело о хищении 85 млрд руб. у компании «Тольяттиазот». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.



Как отмечается в сообщении, прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении руководителей компании Владимира Махлая, его сына Сергея и Евгения Королева, а также владельцев компании Nitrochem Distribution AG Эндрю Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера, которые являются гражданами Швейцарии. Их всех обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение путем мошенничества, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

В прокуратуре рассказали, что руководители «Тольяттиазота» с 2008 по 2011 год заключили соглашение с Nitrochem Distribution AG на поставку удобрений. «Платить по контрактам соучастники не собирались, ими они прикрывали хищения продукции», — отметили в ведомстве. Всего компании было передано 5,5 млн т аммиака и 1,8 млн т карбамида, которые были проданы. Доход от продажи в размере 85 млрд руб. был присвоен членами организованной группы. В настоящий момент все обвиняемые находятся в международном розыске.



В марте газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что генеральный секретариат Интерпола прекратил международный розыск Циви и Рупрехта-Ведемайера. По данным собеседников издания, соответствующее решение было принято 3 марта. Циви и Рупрехт-Ведемайер были объявлены в розыск в конце 2014 года, а Басманный суд Москвы заочно арестовал их.